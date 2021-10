Utrecht Marketing schrijft samen met andere toeristische organisaties brandbrief aan Tweede Kamer

Verschillende Nederlandse toeristische organisaties, waaronder Utrecht Marketing, luiden in Den Haag de noodklok. Wil de sector een toekomst hebben na corona, dan moet de Tweede Kamer in actie komen, stellen ze. Ze vragen om een fonds van 1 miljard euro in het leven te roepen en willen dat de sector onder de verantwoordelijkheid van een bewindspersoon gaat vallen.

“Te lang is toerisme door de landelijke politiek verwaarloosd”, zegt Herre Dijkema, directeur Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, namens de organisaties. “Met ons voorstel willen we dit rechtzetten en toerisme een volwaardige plek geven in het economisch beleid van het komende kabinet.’’

In een brief aan de Tweede Kamer pleiten de organisaties voor ondersteuning bij het herstel van de sector na corona en voor vernieuwing van de bezoekerseconomie. Er wordt onder meer gesproken over de verduurzaming van vakantieparken en toeristische trekpleisters, de revitalisering van accommodaties om ondermijning tegen te gaan en co2-neutrale vervoersmogelijkheden.

1 miljard

De organisaties vragen het Rijk een zogenoemd Toerisme-transformatiefonds van 1 miljard euro in het leven te roepen. Hiervoor zou onder andere een beroep gedaan kunnen worden op het Europees Herstelfonds.

“Afgelopen anderhalf jaar is duidelijk geworden hoe kwetsbaar de toeristische sector is’’, aldus Dijkema. “De ondernemers willen graag verder, maar de rek is eruit. Hun reserves zijn op en tegelijkertijd blijft het perspectief vanuit de landelijke politiek onduidelijk. Daarbij verandert de wereld. We moeten als sector nog veel meer doen met duurzaamheid en het voorkomen van overtoerisme: dat zijn geen uitdagingen op alleen gemeentelijk of provinciaal niveau, maar juist landelijk spelende vraagstukken die een coördinerende rol vanuit Den Haag vereisen.’’

Bewindspersoon

Toerisme moet volgens de vijftien initiatiefnemers, afkomstig uit Nederlandse steden en regio’s, een volwaardige plek krijgen in het economisch beleid van het komende kabinet. Ze pleiten er dan ook voor dat de sector onder de verantwoordelijkheid van een bewindspersoon komt te vallen, iets wat ze eerder ook al aangaven in een brief aan toenmalig informateur Herman Tjeenk Willink.

“Den Haag lijkt niet te beseffen hoe belangrijk de toeristische sector, met een omvang als die van de landbouwsector, voor Nederland is. Zowel in economisch opzicht, als wat betreft werkgelegenheid en het plezier dat Nederlanders en buitenlandse gasten eraan beleven. Gebeurt er niets dan vallen talloze ondernemers om, verschraalt het toeristisch aanbod en raken we onze positie als prachtig (binnenlands) vakantieland kwijt waardoor we in een negatieve spiraal belanden.”

Organisaties

De brief met de plannen wordt gestuurd uit naam van verschillende toeristische organisaties. Naast Utrecht Marketing zijn dat: Rotterdam Partners, Amsterdam & Partners, Eindhoven365, The Hague & Partners, Marketing Groningen, Dordrecht Marketing & Partners, Marketing Drenthe, MarketingOost, Leiden & Partners, VisitBrabant, Kennisnetwerk Destinatie Nederland, Merk Fryslân, Maastricht Marketing, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen.