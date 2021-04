Utrecht muziekstad centraal bij NPO3 met DeWolff, 45Acidbabies en Pieter de Graaf

In de achtdelige serie Muziekstad trekt Eva Koreman door het land, op zoek naar de beste muziek. Op zaterdag 24 april staat Utrecht centraal, met optredens van DeWolff, 45Acidbabies en Pieter de Graaf.

In elke aflevering staat één stad in het middelpunt, waarbij drie artiesten of bands hun lokale scene in kaart brengen. Zij leiden de kijkers rond langs de plekken waar ze hun muziek schrijven, de locaties die vormend zijn geweest en hen inspireren. Het programma is gefinancierd door de NPO waarmee de omroep muzikanten een alternatief podium willen bieden tijdens de coronacrisis.

In het televisieprogramma wordt bewust niet gefocust op de namen die al bij de talkshows aanschuiven, maar op underground en artiesten van de toekomst. In de laatste aflevering van Muziekstad is Eva Koreman in Utrecht.

Op poppodium EKKO staan de psychedelische southern rockband DeWolff, 45Acidbabies met grungy glitterpop en meesterpianist Pieter de Graaf, ooit een van de eerste muzikanten van The Kyteman Orchestra. Eva zal deze bands, voor zover nog nodig, introduceren aan Nederland en de muzikanten zullen optreden.

De aflevering is zaterdag 24 april om 23.00 uur te bekijken bij NPO3