Utrecht organiseert programma 350 jaar nadat deel Domkerk instortte door verwoestende storm

Op donderdag 1 augustus precies 350 jaar geleden, trok er een verwoestende storm over Utrecht waardoor het middenschip van de Domkerk instortte. In Utrecht ontstond de grootste schade, maar ook in het noorden van Frankrijk, België en andere plekken in Nederland waren er verwoestingen. Donderdag 1 augustus wordt er in Utrecht met een uitgebreid programma stilgestaan bij de enorme storm en de gevolgen.

Op 1 augustus 1674 voltrok zich een dramatisch natuurverschijnsel. Op deze dag werd de stad getroffen door een verwoestende storm die ongekende schade aanrichtte. Het middenschip van de Domkerk, de gotische kathedraal die symbool stond voor de stad, stortte in onder de krachten van het natuurgeweld.

De storm was ongekend in zijn intensiteit. Volgens ooggetuigenverslagen en historische documenten bracht de storm hevige windvlagen en stortregens met zich mee. De Domkerk, die al sinds de 13e eeuw in aanbouw was en in verschillende fasen voltooid werd, had tot dan toe weer en wind doorstaan. Echter, de storm van 1674 bleek te krachtig.

Het middenschip, dat het gedeelte van de kerk tussen de toren en het koor verbond, was bijzonder kwetsbaar. De stevige constructie van de toren bleef overeind staan, maar het middenschip bezweek onder de enorme druk van de wind. Het resultaat was een enorme puinhoop van stenen en hout, die het hart van de kerk letterlijk in tweeën spleet.

Deze ramp had niet alleen fysieke, maar ook symbolische gevolgen voor Utrecht. Het instorten van het middenschip veranderde het stadslandschap drastisch en de ruïnes bleven jarenlang een herinnering aan de kracht van de natuur en de kwetsbaarheid van menselijke bouwwerken. Het herstel van de kerk werd overwogen, maar de middelen ontbraken, waardoor de kerk in haar gespleten vorm bleef bestaan.

Het KNMI heeft ook uitgebreid geschreven over de storm die Utrecht trof, daar is hier meer over te lezen.

Programma

Er wordt donderdag van alles georganiseerd op en rond het Domplein om stil te staan bij de storm en de gevolgen. Zo is er een orgelconcert, waarbij vier grote kerkorgels uit Engeland, Duitsland en Utrecht gezamenlijk en gelijktijdig een speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd werk spelen. Ook zijn er verschillende rondleidingen, is er een expositie, een workshop tekenen door het collectief De Inktpot, geeft het KNMI uitleg over de storm en zijn er experimenten door het Universiteitsmuseum. Het volledige programma is hier te bekijken.