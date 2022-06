Utrecht pakt weer groots uit tijdens de Canal Pride; tienduizenden mensen vieren de liefde

Utrecht vierde zaterdag weer in alle verschillende facetten de liefde tijdens de Canal Pride. Maar liefst vijftig boten voeren over de Catharijnesingel en Oudegracht met daarop de meest kleurrijke mensen. Tienduizenden toeschouwers stonden aan de kant en waren getuige van het spektakel.

Tijdens deze editie kon er weer groots worden uitgepakt. In 2020 kon de Canal Pride vanwege de coronamaatregelen namelijk niet doorgaan en in 2021 werd een bescheiden editie met drie boten georganiseerd.

Op de Catharijnesingel, tussen de Bartholomeusbrug en de Martinusbrug, lagen alle deelnemende boten langs de kade. Vanaf 13.30 uur vetrokken ze een voor een richting de Weerdsluis. Onder meer Bodytalk, Café Kalff, Gemeente Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Stichting De Tussenvoorziening, Roze in Blauw Midden-Nederland en TivoliVredenburg voeren mee. Maar dit is slechts een kleine greep uit alle deelnemende boten.

Confetti

Op nagenoeg alle boten werd muziek gedraaid, stonden dansende mensen en een aantal had ook een confettikanon aan boord. Iedereen heeft veel moeite gedaan om er een feestje van te maken en dat was goed gelukt. Niet alleen op de boten, maar ook op de kade stonden mensen namelijk te dansen.

Net zoals alle voorgaande edities was dit keer de sfeer erg goed. Wat daar onder meer aan bijdroeg was het zonnige weer. Om 18.00 uur kwam de laatste boot aan bij het Ledig Erf. Dit betekent overigens niet dat het feest voorbij is. Op verschillende plekken in de stad gaan om 18.00 uur vier straatfeesten van start. Een daarvan is te vinden bij Roost aan de Singel, de andere drie zullen in de omgeving van Café Kalff plaatsvinden.