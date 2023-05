Utrecht Pride trekt zaterdag door de binnenstad; bekijk hier wat er die dag allemaal te doen is

Vijftig boten met daarop de meest kleurrijke personen varen zaterdag door de binnenstad tijdens de Utrecht Pride. Naast deze botenparade zijn er komend weekend ook allerlei andere feesten in de stad waar de liefde wordt gevierd. Hieronder een overzicht van de verschillende evenementen die zaterdag op de agenda staan en daarnaast ook wat praktische informatie.

De botenparade start zaterdag om 13.30 uur. Vanaf de Bartholomeïbrug varen de vijftig sloepen over de Catharijnesingel richting Hoog Catharijne. De verwachting is dat de eerste boten rond 14.00 uur onder het winkelcentrum door varen. Ongeveer een uur later, dus rond 15.00 uur, passeren de vaartuigen de Viebrug over de Oudegracht.

Bezoekers die bij de Hamburgerbrug staan, zien de eerste sloepen van de botenparade rond 15.30 uur arriveren en omstreeks 16.00 uur komen de eerste vaartuigen aan bij de Tolsteegbarrière, het eindpunt van de parade. Het duurt dan nog ongeveer twee uur voordat de laatste sloepen bij het eindpunt aankomen.

Zones

De kades langs de route zijn opgedeeld in zones. De start ligt in de oranje zone, hier kunnen bezoekers volgens de organisatie in alle ruimte van de parade genieten. De gele zone ligt rond Hoog Catharijne en Park Paardenveld. Ook hier is straks volop plek om naar de boten te kijken.

De roze zone wordt het hart van de Utrecht Pride genoemd en bevindt zich rond de Bodytalk en Café Kalff. “We verwachten hier grote drukte”, aldus de organisatie. De rode zone ligt iets verderop en ook hier is ‘beperkt zicht’ vanaf de straat vanwege onder meer het winkelend publiek. Langs de groene zone, die vanaf de Gaardbrug tot het Ledig Erf loopt, is straks weer volop ruimte om de parade te bekijken.

Tekst loopt door onder afbeelding

Straatfeesten

Naast de botenparade zijn er zaterdag ook weer een aantal straatfeesten in de Utrechtse binnenstad. De feesten bij het Jacobskerkhof en de Sint Jacobsstraat starten om 15.00 uur.

Het straatfeest bij Park Paardenveld start om 12.00 uur en het feest ter hoogte van Café Kalff aan de Oudegracht start om 13.00 uur. Alle straatfeesten duren tot 23.00 uur. “Nieuw dit jaar is het straatfeest bij Ledig Erf aan het einde van de route”, is te lezen op de website van de Utrecht Pride.

In meerdere zalen van TivoliVredenburg, BASIS, EKKO, WAS. en De Helling zijn de officiële afterpartys. Bekijk de website van de organisatie voor meer informatie over deze feesten.

Bereikbaarheid

De Utrecht Pride vindt plaats in de binnenstad. De organisatie raadt bezoekers dan ook aan met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Het is tot slot niet mogelijk om de botenparade vanaf een eigen vaartuig te bekijken. De Catharijnesingel en Oudegracht worden tussen 12.30 en 18.10 uur volledig afgesloten voor het overige vaarverkeer.