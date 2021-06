Utrecht schenkt ornament Domtoren aan replica in Japan

Vanwege het 700-jarig bestaan van de Domtoren schenkt Utrecht een ornament van het icoon aan het themapark Huis ten Bosch in Japan. In dit park zijn allerlei Nederlandse gebouwen te vinden, waaronder een heuse replica van de Dom.

Het was zaterdag precies 700 jaar geleden dat de eerste steen van de Utrechtse Domtoren werd gelegd. Het ornament, ook wel versieringselement genoemd, is tijdelijk tentoongesteld in het VVV op het Domplein.

Eind dit jaar wordt het versiersel naar Japan verzonden, waar het ornament op 25 maart 2022 officieel wordt onthuld. Het Japanse Huis ten Bosch viert op dat moment namelijk het 30-jarig jubileum. Het ornament krijgt dan een plek nabij of in de replica van de Domtoren, die bijna even hoog is als het origineel in Utrecht.

Trakteren

“Wie jarig is trakteert”, aldus wethouder Eelco Eerenberg. “En dat zullen we nog op vele momenten dit jaar gaan doen. Het jaar waarin de Domtoren 700 jaar oud is. Want wanneer ons stadsicoon zo’n bijzondere verjaardag heeft, kan je niet anders dan dit te vieren.”

Er wordt niet alleen een onderdeel naar Japan gestuurd. Vanwege de 700ste verjaardag van de Domtoren zijn de afgelopen dagen zo’n vijftig ornamenten door de stad verspreid. Deze stukken steen liggen bijvoorbeeld bij bibliotheken, hotels, Stadion Galgenwaard en het hoofdkantoor van de Rabobank. Het idee is dat met deze actie de Domtoren, ondanks de steigers die er omheen staan, dichterbij dan ooit is en tastbaar voor alle Utrechters.

Het 700-jarig bestaan van de Dom wordt zeven maanden lang gevierd met evenementen, concerten, lezingen en andere activiteiten. Iedere maand staat een eeuw geschiedenis van de toren centraal