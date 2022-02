Utrecht speelt rol in derde deel van NTR-serie Het Verhaal van Nederland

Op NPO1 is woensdagavond 16 februari een aflevering te zien van Het Verhaal van Nederland die zich voor een deel in Utrecht afspeelt. In het derde deel van de NTR-serie staan de vroege middeleeuwen centraal. In die tijd werd ons land grotendeels bewoond door de Friezen, maar was ook het christendom bezig met een opmars.

Presentator Daan Schuurmans neemt een kijkje onder de Dom, waar de fundamenten van een oude gotische kerk liggen die werd gebouwd nadat de Friezen in het gebied waren bekeerd door christelijke missionarissen. De relieken die de zendelingen hiervoor gebruikten zijn nu te zien in Museum Catharijneconvent.

Groot project

In Het Verhaal van Nederland worden de hoogte- en dieptepunten van de Nederlandse geschiedenis getoond op een manier waarop het voor de kijker tastbaar moet worden. De NPO heeft dat gedaan door de geschiedenis en documentairestijl te combineren met elementen van een dramaserie.

Naast de NPO-1 serie is er ook een kinderserie, een podcast en een app met interactieve wandelverhalen door heel Nederland.

De uitzending van Het Verhaal van Nederland begint woensdag om 20.35 uur op NPO1.

