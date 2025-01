Utrecht start onderzoek naar slavernijverleden in de Oost om begrip onder Utrechters te vergroten Het voormalig huis van George Beens, die met de VOC rijk werd met een schrikbewind op het eiland Celebes (Sulawesi). Foto: Tamar Huijbregts

De gemeente Utrecht start een onderzoek naar hoe het slavernijverleden in de Oost het best herdacht kan worden. Dat zijn Nederlands-Indië en andere voormalige koloniën in Azië. Het doel is de kennis hierover onder Utrechters te vergroten. Dit onderzoek volgt op een verzoek van de Indische diaspora, die heeft gevraagd om aandacht voor deze geschiedenis.