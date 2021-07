Utrecht trekt de portemonnee om meer muziekstudio’s in de stad te krijgen

Muzikanten, producers en geluidskunstenaars kunnen bij de gemeente Utrecht subsidie aanvragen voor muziekstudio’s. De subsidie kan gebruikt worden om investeringen te doen: van de aanschaf van geluidswerend materiaal tot de complete nieuwbouw van een cluster studio’s. Dit heeft de gemeente zojuist bekendgemaakt.

“We willen dat Utrecht een thuisbasis voor muzikale makers blijft”, zegt wethouder Anke Klein. “Daarom investeren we in de sector. Voor beginnende artiesten tot en met de grote namen die internationaal doorbreken.”

Een van de grote talenten die Utrecht als thuisbasis heeft, is Colin Benders. Als Kyteman maakte hij internationaal naam met The Kyteman Orchestra en legde hij de basis voor de voormalige muzikale broedplaats Kytopia.

Kytopia heeft ook langere tijd gezocht naar een geschikte locatie in Utrecht nadat ze het voormalige pand van Tivoli Oudegracht moesten verlaten. Die zoektocht mislukte in eerste instantie waarna het collectief verhuisde naar een andere gemeente en daarna aangaf te stoppen. Later vonden ze toch nog een plek in de Werkspoorfabriek. De gemeente heeft hem en een aantal anderen uit de praktijk gevraagd wat de muzieksector nodig heeft.

Betaalbare ruimtes

Voor muzikanten, producers en geluidskunstenaars blijkt het op dit moment soms moeilijk om in Utrecht betaalbare ruimtes te vinden om te repeteren en te produceren. Dat heeft volgens de gemeente onder meer te maken met de druk op de vastgoedmarkt en de relatief hoge bouwkosten voor muziekstudio’s die daarbovenop in de huurprijzen worden doorberekend.

“Samen met de gemeente hebben we jarenlang geprobeerd hier oplossingen voor te bedenken. Ik ben ontzettend blij dat er nu een oplossing lijkt te bestaan”, zegt Benders. “Met deze nieuwe regeling wordt het eindelijk mogelijk om anti-kraak oplossingen te ontstijgen en duurzame plekken te realiseren waar makers met een langere adem aan het werk kunnen gaan. Ik ben ervan overtuigd dat dit een gezonde ontwikkeling zal zijn voor de stad.”

217.000 euro

Tot en met 2024 heeft de gemeente jaarlijks 217.000 euro beschikbaar gesteld. Per vierkante meter verhuurbare vloeroppervlakte kan maximaal 1.250 euro subsidie worden aangevraagd. De aanvrager moet minimaal de helft van de investering zelf financieren. Ook is een eis dat de studio’s voor minimaal vijf jaar gebruikt worden. Als een maker of organisatie een geschikte locatie heeft gevonden en subsidie aanvraagt, hoort deze uiterlijk 13 weken na de aanvraag de uitkomst.

Publiek bereiken vanuit de studio

Utrecht heeft volgens de gemeente een ‘bloeiende, diverse en veerkrachtige muzieksector’. De beschikbaarheid van muziekstudio’s speelt hierin een belangrijke rol omdat in studio’s veel van het creatieve proces plaatsvindt. Daarbij speelt ook nog mee dat artiesten via studio-opnames luisteraars bereiken in de stad, maar ook over de hele wereld.

De gemeente verwacht dat deze subsidieregeling zorgt voor meer betaalbare studioruimtes in de stad, zodat Utrecht een aantrekkelijke stad blijft voor deze beroepsgroep en hun publiek.