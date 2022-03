Utrecht Uittips: Suzan & Freek, Donbass, Client E. Buskens en meer

Ook tijdens het laatste weekend van de voorjaarsvakantie is voor jong en oud nog genoeg te beleven. De zon scheen deze week volop. Wil je daar meer over weten? Dan kan je bij Sonnenborgh Museum en Sterrenwacht Terecht. Op een culturele manier een donatie doen aan Oekraïne kan in zaterdag bij het Louis Hartloper Complex.

Songs for no one

Waar: Theater Kikker

Wanneer: dinsdag 8 en woensdag 9 maart, 20.00 uur

Prijs: 9 tot 18 euro

Wat betekent het om in een dictatuur te leven? In Songs for no one neemt theatermaker Nastaran Razawi Khorasani je mee in het leven van een jongen en een meisje uit Iran. De solovoorstelling van de uit Iran afkomstige theatermaakster is gemaakt op basis van telefoongesprekken. Duetten, dialogen, gedichten en liedjes behandelen de kwetsbaarheid van vrijheid, onvrijheid en het dagelijks leven daaronder, en toekomstdromen over vrijheid.

Na de groei

Waar: IMPAKT

Wanneer: vrijdag 4 maart t/m zondag 22 mei 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: 5 euro

Fossiele brandstof is de belangrijkste spil in de economische ontwikkelingen van de moderne tijd. Hoe verder het ons vooruit helpt, hoe meer we ervan gebruiken en hoe beter we snappen dat we dat niet zouden moeten doen. Hoelang kan dat doorgaan, of wordt het misschien wel onze ondergang? Met de tentoonstelling Na de groei creëert IMPAKT een plek waar ideeën over groei en vooruitgang ter discussie worden gesteld, samen met kunstenaars, wetenschappers, politici en activisten.

Super sunday solar science show

Waar: Sonnenborgh Museum & Sterrenwacht

Wanneer: zondag 1 maart, 14.00 & 15.30 uur

Prijs: 4 tot 10 euro. Museumjaarkaart ☑

Super sunday solar science show, dat klinkt spectaculair, maar is dat het ook? Kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen kunnen deze zondag een hoop leren over die grote gele bol in de lucht. Want, hoe komt de zon eigenlijk aan zijn licht, en wat kunnen wij ervan leren? Bovendien zie je de zon zoals je hem nog nooit gezien hebt; Sonnenborgh heeft Nederlands enige zonnetelescoop, en daar mag je doorheen kijken! Mits er geen wolken voor zitten natuurlijk.

Suzan & Freek

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: maandag 7 maart, 19.45 uur

Prijs: 37 euro

De afgelopen jaren zijn ze niet van de radio te krijgen. Suzan en Freek scoren hit na hit met hun duetten en sinds hun debuut Als Het Avond Is, is het duo is te vinden in alle hitlijsten van het land. Niet eens zo lang geleden begonnen ze met het uploaden van covers op Facebook, en amper zes jaar later brengen ze hun prachtig harmoniërende nummers naar TivoliVredenburg.

Giulia’s Writer’s Café

Waar: bibliotheek Neude

Wanneer: vanaf woensdag 9 maart, 19.30 uur

Prijs: gratis

Giulia, een Engelstalige schrijver uit Utrecht, zocht een plek met andere schrijvers om haar passie mee te delen. Ze zocht, maar vond niets. Dus is ze het zelf maar begonnen! Om de twee weken zijn schrijvers van alle niveaus welkom in Giulia’s writer’s café. Praten over schrijven, ideeën en ervaringen delen of gelijkgestemden leren kennen, zolang het met schrijven te maken heeft, is het welkom in Giulia’s meertalige café.

Cliënt E. Buskens

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: Zaterdag 5 maart, 20.00 uur

Prijs: 10 tot 27 euro

Ouder worden we allemaal, maar als E. Buskens wordt opgenomen op een gesloten afdeling voor hoogbejaarden terwijl hij naar eigen zeggen nog helemaal bij zijn volle verstand is, ontstaat een verhaal waarin werkelijkheid, dromen en herinneringen niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Cliënt E. Buskens is een theatervoorstelling gebaseerd op de gelijknamige roman van Jeroen Brouwers, bewerkt door Gijs Scholten van Aschat en geregisseerd door Maria Kraakman.

Voor het goede doel: Donbass

Waar: Louis Hartlooper complex

Wanneer: zaterdag 5 maart, 16.15 uur

Prijs: 8 tot 10 euro, Cineville ☑

Donbas is de oostelijke regio van Oekraïne die vorige week als eerste door Rusland werd binnengevallen. Maar ook daarvoor was vrede in de regio niet altijd even vanzelfsprekend. Criminele bendes, het lokale leger en Russische troepen bevechten elkaar op straat. Overal heerst angst, woede en argwaan, maar wat is echt en wat is fake news? Met acteurs en inwoners van de regio herschept regisseur Sergei Loznitsa filmpjes die rondgaan op social media om te tonen dat de waarheid vaak wonderlijker is dan fictie. De opbrengst van de vertoning wordt gedoneerd aan Giro 999 van Stichting Vluchteling en komt zo bij vluchtelingen uit Oekraïne terecht.