Utrecht viert komend weekend eindelijk dat de singel rond is: wat is er allemaal te doen?

De singel mag dan alweer een tijdje rond zijn, echt gevierd was dat nog niet. Vanwege corona werd het openingsfeest uitgesteld, maar komend weekend is het dan toch zover: op zaterdag 10 en zondag 11 september zijn er tientallen gratis activiteiten en evenementen in de stad. In dit artikel een selectie van wat er allemaal te doen is in Utrecht.

Met Rondje Singel wordt gevierd dat de singel weer rond is, maar ook worden het 900-jarig bestaan van de stad, de start van het culturele seizoen met het Uitfeest en het resultaat van vijftien jaar bouwen in het Stationsgebied gevierd.

De activiteiten die komend weekend gehouden worden, zijn onderverdeeld in vier thema’s: Rondje Varen, Rondje Wandelen, Rondje Shop ’n Taste en Rondje Cultuur. Daarnaast is het zaterdag Open Monumentendag, waarop bijzondere monumenten rond de singel hun deuren openen. Iedereen mag gratis mee met rondvaartboten en sloepen, die varen tussen de acht locaties waar de activiteiten zijn.

Activiteiten

Er staan komend weekend zo’n 150 onderdelen op het programma. Je kunt bijvoorbeeld meevaren met de Literatuurboot en luisteren naar verhalen van dichters en schrijvers zoals Ronald Giphart, Storm Vogel en Asmae Amaddaou. Ook varen op een andere bijzondere boot behoort tot de mogelijkheden: in 1997 werd in Leidsche Rijn een wrak van een Romeinse Rijnhaak opgegraven. Het schip is gereconstrueerd en De Meern 1, zoals het schip nu heet, vaart dit weekend over de singel.

Je kunt je zaterdag en zondag ook laten onderdompelen in andere culturen. Bij park Sonnenborgh is het Dabke Festival en ook op Paardenveld wordt gedanst. In Wolvenplein is een kunstroute en Gaudeamus Festival besteedt aan de hand van muziek en experiment aandacht aan de situatie in Oekraïne.

Club Dare

Voor de waaghalzen is Club Dare in het Stationsgebied de juiste plek. Je kunt hier namelijk abseilen langs de glazen gevel van Creative Valley en op Smakkelaarsveld ligt een honderd meter lange stormbaan. Ook een bijzondere activiteit: op zondag kun je een keer óver het Bollendak lopen, in plaats van eronderdoor. De plekjes hiervoor zijn wel schaars en kun je winnen door mee te doen aan de prijsvraag. Het enige wat je hoeft te weten om mee te doen, is hoeveel bollen het Bollendak heeft.

Deze evenementen zijn slechts een selectie van alles wat er te doen is. Op deze website staat per dag en per categorie wat er wordt georganiseerd.