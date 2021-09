Utrecht volgend weekend weer decor van Unmute Us-protestmars

In Utrecht wordt volgende week zaterdag voor de tweede keer een Unmute Us-protestmars gelopen. De organisatie achter het protest heeft afgelopen week weliswaar met een aantal ministers om tafel gezeten, maar er zijn naar eigen zeggen nog geen toezeggingen gedaan om de maatregelen voor de evenementensector te versoepelen.

Unmute Us ontstond toen demissionair premier Mark Rutte op 13 augustus liet weten dat de geldende maatregelen voor evenementen werden verlengd. Dat betekende in feite dat er een streep werd gezet door de festivalzomer. Veel organisatoren vonden dat er met twee maten werd gemeten omdat er bijvoorbeeld wel toeschouwers worden toegelaten bij voetbalwedstrijden en het Formule 1-evenement.

Op 21 augustus gingen zo’n vijfduizend mensen in Utrecht de straat op tijdens de eerste Unmute Us-protestmars en in heel Nederland waren dat volgens de organisatie ongeveer 70.000 demonstranten. Naar aanleiding daarvan is afgelopen week een gesprek geweest tussen de ministers Grapperhaus, De Jonge, Van Engelshoven en Blok enerzijds en vertegenwoordigers van onder meer Alliantie van Evenementenbouwers en Unmute Us anderzijds.

Geen toezegging

“De ministers hebben geluisterd naar de argumenten en aangegeven deze mee te nemen in hun besluitvorming richting de volgende persconferentie op 14 september”, zegt Jasper Goossen van Unmute Us. “Dat is mooi, maar geen toezegging en ook geen aanleiding om nu ‘Unmute Us!’ af te blazen. […] Want het is nog steeds niet uit te leggen dat in landen om ons heen met maatregelen van Fieldlab Evenementen wordt gewerkt en dat hier deze Topsector nagenoeg stil wordt gelegd.”

Nu is bekend dat op zaterdag 11 september ook weer in Utrecht gedemonstreerd gaat worden. Hoe dat er precies uit gaan zien is nog niet bekend. Naast Utrecht gaan volgende week ook in Leiden, Maastricht, Enschede, Groningen, Eindhoven, Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam mensen de straat op.