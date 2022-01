Utrecht volgens Arlette de Jong, directeur podium De Helling: ‘Een legendarische avond maak je samen’

Arlette de Jong is nu ruim een jaar de directeur van De Helling: het poppodium op Rotsoord. Hiervoor was ze hoofd marketing bij Musis & Stadstheater Arnhem. Eerder werkte ze als marketeer en stagemanager bij Tivoli. Ook werkte ze voor het Tropenmuseum en het Nationale Opera & Ballet. We vroegen Arlette wat ze zo tof vindt aan De Helling en wat het beste optreden was dat ze ooit in Utrecht gezien heeft.

Waarom ben je directeur van De Helling geworden?

“De Helling is een te gekke plek. Ik ken het al vanaf 2003: toen deed ik als marketeer bij Tivoli de openingscampagne van Tivoli De Helling. En in 2009 had ik een behoorlijk legendarisch afscheidsfeestje in De Helling. Ik heb er goede herinneringen aan en goede avonden beleefd. Tot heel laat dansen met goed geluid. Weten we dat nog? Tot laat dansen…”

Hoe is het om directeur van zo’n poppodium te zijn?

“Voor cultuur werken is (zelfs nu) de tofste baan van de wereld, omdat je met zo’n bijzonder product te maken hebt. Je werkt iedere avond toe naar een piek. Die is er even en is dan weer weg. Toen we vorig waar dicht waren, waren er regelmatig repetities. Ook al sta je dan even in je eentje te kijken, de ervaring dat er live iets gebeurt blijft zo bijzonder. Zelfs na zoveel jaar ervaring met livemuziek blijft het binnenkomen. Het is toch echt anders of je iets op tv ziet dan wanneer je in de zaal staat en iets voor je ziet gebeuren. Iedere avond is anders. Als publiek ben je mede-eigenaar van het slagen van een concert of clubnacht; je bent er onderdeel van. Een legendarische avond maak je samen: artiest en publiek.”

Wat vind je zo tof aan De Helling?

“We programmeren concerten en clubnachten voor genres die je niet altijd voorbij ziet komen. We zoeken daarbij naar een diversiteit in publiek. Als een bepaald publiek nog geen plek heeft, proberen we die te creëren. Soms komen mensen van heinde en verre voor een clubnacht of concert. Bij HE:LEEN festival trad een dansclub uit Hoograven op voor hun ouders, opa’s en oma’s en speelde een opkomende Belgische band. We zoeken naar verbinding met de stad en de buurt. We zijn er voor opkomende artiesten en zijn daarin heel divers: van hiphop, pop en indie tot aan metal.”

Met wat voor gevoel kijk je terug op afgelopen jaar?

“Het was een achtbaan, maar daarin hebben we als De Helling verbouwd en veel nieuwe plannen gesmeed. Zo hadden we in de zomer een heel leuk Zomerlab. Aan het einde van die week was er een bijzonder concert met eten drinken, beeld en geluid. Verder ben ik trots dat HE:LEEN en Le Guess Who? toch door zijn gegaan. Ook was ik heel blij dat bijvoorbeeld Froukje twee keer kwam optreden en dat dansavonden werden verplaatst, zodat er toch gedanst kon worden. Het was echt een bewogen jaar.”

Waar kijk je naar uit?

“Een heropening. Ik kijk heel erg uit naar mensen die weer kunnen dansen en genieten van muziek tot laat in de nacht. Dat ik boven achter mijn laptop zit, er een band binnenkomt en er van alles moet gebeuren. Die dynamiek mis ik enorm.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“De Munt. En zeker ook pop-up restaurant De Zware Jongens. Ik fiets bijna iedere dag langs De Munt. En of het nou zomer is, winter, donker of ochtend. Het is daar altijd mooi.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Bij Boot 122 bij De Nijverheid. Dat is een hele toffe plek.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Utrecht is een stad van verbinden: mensen hebben iets voor elkaar over. Dat merk ik bijvoorbeeld goed in de culturele sector. We zijn geen concurrenten, maar vullen elkaar aan en komen elkaar tegemoet. Toen ik hier net werkte, gaven veel directeuren goede tips. Maar ik merk het door de hele stad heen, bijvoorbeeld op Rotsoord: alle ondernemers hebben hart voor elkaar. Je kunt elkaar altijd bellen met vragen.”

Wat was het beste optreden dat je ooit in Utrecht gezien hebt?

“Dat was REM in Tivoli Oudegracht. Ik was een week lang hun stagemanager. Die week was echt te gek. Ze zijn natuurlijk ontzettend professioneel. Het was daardoor bijzonder om ze aan het werk te zien. Ze vonden Utrecht erg leuk en hadden binnen een dag al stamkroegen. Ze waren blij dat het zo’n geborgen stadje was.”

Hoe ziet jouw favoriete weekend eruit in Utrecht?

“Een leuk terras pakken, bijvoorbeeld Landhuis in de Stad in Park Oog in Al. Lekker eten met vrienden bij LE:EN, daarna naar een goed optreden in De Helling natuurlijk, met een clubnacht erachteraan. De dag erna uitslapen en met mijn kinderen naar het Máximapark om te spelen.”

Utrecht is…

“…de beste livemuziekstad van Nederland.”