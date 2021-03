Utrecht volgens de nieuwe directeur van Bibliotheek Utrecht

Deirdre Carasso begon half december als de nieuwe directeur van Bibliotheek Utrecht. We vroegen Deirdre of ze een favoriet boek heeft en waar ze haar inspiratie vandaan haalt in Utrecht.

Deirde volgde Ton van Vlimmeren op die na twintig jaar met pensioen ging. Daarvoor was ze directeur van het Stedelijk Museum van Schiedam. In 2019 werd dit museum voor moderne kunst en stadsgeschiedenis uitgeroepen tot het meest publieksvriendelijke museum van Nederland. De Utrechtse bibliotheken zijn nu alleen open om gereserveerde boeken af te halen of terug te brengen, maar normaal gesproken bezoeken jaarlijks zo’n 1,3 miljoen mensen de dertien vestigingen in de stad.

Waarom heb je besloten om voor deze functie te gaan?

“Bij mijn vorige werk ontdekte ik het belang en de kracht van een lokale gemeenschap. Ook heb ik veel respect gekregen voor lokale media. Die brengen de verhalen waardoor inwoners andere mensen leren kennen. Hetzelfde geldt voor lokale politiek, en voor andere mensen die een stad op allerlei manieren dragen. Ik woon al tien jaar in Utrecht en realiseerde me de laatste jaren dat ik hier nog niet goed geworteld was. Ik deed niks voor mijn stad. Dat voelde niet goed meer. Ik hou al heel lang van bibliotheken: het zijn belangrijke plekken. Toen deze baan vrijkwam, dacht ik: ‘Dit is mijn kans’. De Schiedammers vonden het jammer dat ik wegging, maar ze hebben me zelf op het idee gebracht en het goede voorbeeld gegeven.”

Hoe waren de eerste paar maanden?

“Gelukkig begon ik net voor de nieuwe strenge lockdown. Ik heb de bibliotheken nog in half bedrijf gezien. Toen werden we afhaalbibliotheken. We zijn heel blij dat dat nog kon, want we zijn de enige publieke instelling die nog enigszins open is. Natuurlijk mis ik de mensen, de Utrechters waar je het voor doet. Normaal zit je ertussen en krijg je al die energie mee. Dat kan nu niet. Dat vind ik jammer. Ook is het niet zo makkelijk om mijn collega’s te leren kennen. Het is een beetje behelpen, maar het brengt ook leuke dingen met zich mee. Ik heb bijvoorbeeld al mijn 180 collega’s een handgeschreven brief gestuurd over mijn mooiste bibliotheekherinnering. Ik heb ze gevraagd om een brief terug te sturen. Elke dag krijg ik nog brieven. Aan de Neude zitten we natuurlijk in het oude postkantoor. Dus dat past heel goed.”

Wat voor plek vind jij een bibliotheek?

“Veel mensen denken bij een bibliotheek alleen aan een plek met boeken, maar het is veel meer. Voor mij is het een plek die gaat over leren, waar je zelf kan beslissen wat en hoe je leert. En waar je geïnspireerd wordt om te leren. Daarvoor zijn er boeken, maar ook het MaakLab met 3D-printers. Als je lid bent kan je ook online gratis cursussen volgen, zoals over fotografie, digitale vaardigheden of een nieuwe taal. Bibliotheken zijn plekken waar iedereen past. Dat vind ik er zo mooi aan. In een kroeg of museum kan je jezelf wel eens afvragen: ‘Pas ik hier wel?’ Maar in een bibliotheek past iedereen. Het is altijd vanzelfsprekend dat je er bent. Ook als je geen lid bent, ben je welkom en kan je van veel dingen gratis gebruikmaken.”

Wat is jouw favoriete boek?

“Ik lees meestal drie boeken tegelijk. En dan ook nog eens veel verschillende dingen: romans, detectives, non-fictie, ik lees alles. Voor mijn huis heb ik een straatbibliotheekje. Dat is hartstikke leuk en het werkt erg goed. Ik doe er bijna niks aan; het gaat vanzelf. Ik zet er weleens wat in en haal er weleens wat uit. Daar staan altijd fijne boeken in waar ik helemaal niet naar op zoek was, maar toch wil lezen. Ik vind het leuk om dingen te lezen waar ik zelf niet aan dacht. Als ik door de bibliotheek naar mijn kantoor loop, kom ik ook elke keer weer boeken tegen die ik graag nog wil lezen.”

Waar haal je je inspiratie vandaan in Utrecht?

“Ik moet denken aan buurthuis Burezina in Overvecht. Ik vind het zo’n fantastische plek. Daar werken onder meer Hassan en Betsie. Het zijn allemaal vrijwilligers die zorgen voor een verbindende plek in de buurt. Zij geven bijvoorbeeld taallessen of lezen kinderen voor. Toen ik daar laatst was, begonnen ze net met de aanleg van een gemeenschappelijke groente- en bloementuin voor de bewoners. Mensen als Hassan en Betsie dragen een stad: ze houden de stad leefbaar en gezond. Dat geldt net zo goed voor De Voorkamer, ook een fantastische plek.”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Als puber nam ik de trein naar Utrecht om naar Hoog Catharijne te gaan. Daar zat een winkel met sweaters, we hebben het hier over de jaren 80. Daar ging ik altijd truien kopen, het liefst turquoise, met een afhangende schouder. Voor mij was Utrecht heel lang synoniem voor Hoog Catharijne waar ik speciaal heen ging voor die sweaters.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Met een ijsje op het bankje in het parkje naast Roberto Gelato.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“In zwembad De Kikker. Ik ga daar in de zomer wel vier keer per week zwemmen, alleen of met mijn gezin. Ik kan niet zonder natuurwater. Het is zo prachtig daar met die hoge bomen, het zonlicht over het water de geur van aarde. Als het zwembad dicht of volgeboekt is, ga ik naar de Maarsseveense plassen. Verder vind ik de Oude en Nieuwe Hortus (de Botanische Tuinen, red.) ook hele fijne plekken.”

Utrecht is…

“…het thuis dat ik nog aan het ontdekken ben.”