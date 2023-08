Utrecht volgens de nieuwe Stadsklooster-directeur Christine Breur: ‘Het is een plek om levensverhalen te vertellen’

Ongeveer vijf jaar geleden werd de St. Antoniuskerk aan de Kanaalstraat verkocht aan de Van Maarseveen B.V. en Stichting Stadsklooster werd toen de nieuwe beheerder. De stichting kreeg de kerk tien jaar in bruikleen. Zo bleven de deuren geopend en konden buurtbewoners en mensen van de kerk voorkomen dat het gebouw aan een projectontwikkelaar werd verkocht. De katholieke diensten maakten plaats voor onder meer een cultureel programma met concerten, theater en evenementen voor kinderen. Christine Breur volgt sinds een kleine twee maanden Floor Hoekstra op, die na twee jaar het stokje overdraagt.

Waarom wilde je aan de slag bij het Stadsklooster?

“Het leek me een fantastische plek. De eerste keer dat ik er binnen liep werd ik overdonderd door het gebouw, net als de meeste mensen. Daar krijg je meteen zoveel inspiratie van. Alleen van de ruimte zelf was ik al weggeblazen. Je kan er zoveel mee. Daar wilde ik aan kunnen bijdragen. Hiervoor werkte ik veel als zakelijk leider. Nu vind ik het tof om algemeen directeur te zijn, omdat ik meer mee kan denken over de visie en de inhoudelijke kant.”

Waar wil je mee aan de slag gaan?

“Wat ik heel erg leuk vind, is om de samenwerking te zoeken met andere organisaties en hun zo ook een podium te bieden. Zo kunnen we ook voor hun voorstellingen een plaats vinden. Wat heel fijn is aan het Stadsklooster, is dat het een plek is om levensverhalen te vertellen. Dat kan zowel met muziek, voorstellingen als bijzondere bijeenkomsten. Ook bieden we soms programma’s rond kinderboeken en filosofie met kinderen. Er zijn zoveel mogelijkheden. Samen met de programmeurs ben ik nu aan het kijken welke kanten we allemaal op kunnen.”

Waar kijk je naar uit de komende tijd?

“Ik ben gestart in het zomerreces, maar er komen leuke dingen aan. In september gaan we weer aan de slag met de programmering. Ik kijk onder meer erg uit naar 10 september. Dan hebben we al een optreden staan van Jawa Manla. Zij combineert Syrische muziek met poëzie. Twee weken later hebben we een acht uur durende live elektronica improvisatie. Dat is iets compleet anders, maar waar het gebouw zelf ook een speler is door de akoestiek die altijd ontzettend goed werkt en de grote ruimte. Dat is heel tof.”

Waarom vind je het zo’n leuke plek?

“Vanwege het bijzondere en diverse programma dat we bieden. Ik vind het leuk dat de stichting van amateurs tot professionals een plek biedt. We bieden jonge makers een kans om hun voorstellingen te tonen, maar we programmeren ook grotere namen. Tegelijkertijd heeft het Stadsklooster een buurtfunctie. Het is een plek waar iedereen bij elkaar kan komen. We willen het, onder meer door de prijzen betaalbaar te houden, toegankelijk en laagdrempelig houden voor iedereen. Daarnaast hebben we een geweldig team van vrijwilligers. Het is echt te gek om te zien dat er zoveel mensen zijn die zonder daar geld voor te hoeven krijgen, maar gewoon puur uit enthousiasme en uit liefde voor de plek, bij willen dragen om het tot een succes te maken.”

Waar beleef je de leukste avond in Utrecht?

“Naast mijn werk bij het Stadsklooster, ben ik ook burlesque-artiest. Eind september organiseer ik het Dutch Burlesque Festival in Het Huis Utrecht, samen met een goede vriendin. Verder heb je in Teatro aan de Oudegracht tegenwoordig een reguliere drag night. Daar word ik ook heel blij van. Dat geldt ook voor een bezoekje aan de Lapjesmarkt.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Bij Café de Stad. Ik heb daar zelf ook heel lang achter de bar gestaan. Het is mijn tweede woonkamer. Daar is een beetje het Cheers-gevoel. Als je er een tweede keer komt, weet het personeel nog wat je de vorige keer gedronken hebt.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Het is altijd tof om met een kano door de stad te varen. Vanaf het water kijk je vanuit een heel ander perspectief naar de stad en zie je dingen die je vanaf te straat niet ziet.”

Wat mist Utrecht?

“Een irritatie van mij is dat er nog steeds geen nieuwe plek voor dB’s is. En dat terwijl Utrecht wel zegt dat het heel belangrijk is om broedplaatsen voor talent te hebben en het jonge talent in Utrecht te houden. Er wordt nog weinig gedaan om hen echt een plek te geven.”

Utrecht is…

“…soms een dorp, maar met alle toffe dingen van een grote stad.”