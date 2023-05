Utrecht volgens directeur van Bevrijdingsfestival Utrecht Manja Kerstholt: ‘Het thema vrijheid is actueler dan ooit’

Manja Kerstholt is nu ruim 6,5 jaar de directeur van Bevrijdingsfestival Utrecht. Aankomende vrijdag vindt het jaarlijkse festival op 5 mei weer als vanouds plaats in Park Transwijk. Maar vanzelfsprekend dat het door zou gaan, was het dit keer niet. Zo leek het er in februari nog op dat het Utrechtse Bevrijdingsfestival voor het eerst in dertig jaar niet door zou gaan. Dat was volgens de organisatie ‘financieel onverantwoord’, maar extra subsidie van de gemeente en provincie, garantstelling door het K.F. Hein Fonds en Koninklijke Grolsch en een crowdfunding losten dat probleem op.

Waarom zou het festival niet doorgaan?

“Het had vooral te maken met dat, mocht het slecht weer zijn 5 mei, wij te weinig eigen reserves hebben om de rekeningen te betalen. Je hebt iemand nodig die daar garant voor staat, zodat je toch die rekeningen kan betalen. Als festival kunnen we niet zomaar een lening krijgen. Het bestuur is financieel aansprakelijk en vond het een te groot risico. Daarom hebben zij uiteindelijk besloten dat het niet door zou gaan. Toen dat bekend werd, stonden ineens allerlei partijen op. Dat was echt heel mooi.”

Stond je achter het besluit van het bestuur?

“Zij zijn financieel aansprakelijk en financieel gezien was het een goede beslissing om te nemen. Maar voor ons was het natuurlijk niet leuk. Wij waren al zo ver met het festival organiseren. En je wil niet als enige Bevrijdingsfestival niet doorgaan. Ik begreep het besluit van het bestuur, maar ik vond het ook hartstikke jammer.”

De crowdfunding van enkele bevrijdingsfestivalliefhebbers haalde ruim 5500 euro op. Wat gaan jullie met dat geld doen?

“Mandy en Suzanne, twee trouwe bezoekers, zetten die crowdfunding op. Dat vonden we heel erg mooi en we hebben een goede bestemming gevonden voor het geld. Toen duidelijk werd dat het festival toch doorging, hebben de crowfunding ook gestopt. Het Vrijheidspodium is mede dankzij die donaties tot stand gekomen. Anders moesten we dat ook schrappen en was het wel een karig festival geworden. Bij het Vrijheidspodium, met een lokaal en divers programma samen met onder meer BOKS Cultuurhuis, komt aankleding met alle namen van de donateurs.”

Is het festival anders geworden afgelopen jaren?

“Tot en met 2019 hadden we ook nog het andere gedeelte van Park Transwijk erbij, bij de vijver. Daar stond een extra podium. We zijn kleiner geworden, dat moest gewoon door de hoge kosten. Net zoals iedereen merken wij dat ook. En we merken ook dat we er tijdens corona twee jaar tussenuit zijn geweest. Er is echt wel wat veranderd. We letten op wat we uitgeven, dat kan nu niet anders.”

Hoe kijk je naar de toekomst van het festival?

“Soms denk ik wel: hoe gaat dit verder? Hoe gaan we de toekomst vormgeven? Is een gratis festival überhaupt nog wel houdbaar? Daar hebben we deze zomer overleg over met onze partners, de stad en provincie. Dan maken we een plan voor hoe we het festival de komende jaren goed neer kunnen zetten, want dit wil niemand nog een keer. Het festival wordt als heel vanzelfsprekend gezien, maar we moeten er wel voor knokken om er te mogen staan. Niet alleen ons festival heeft problemen, ook andere Bevrijdingsfestivals hebben het moeilijk, maar alleen hier was de knoop doorgehakt. Over twee jaar is het tachtig jaar geleden dat de oorlog heeft plaatsgevonden. Dan zou het wel fijn zijn als we er nog zijn. Ik denk dat het festival het in zich heeft om nog veel meer te groeien. We willen ook graag de rest van de provincie in. En weer dat extra podium erbij. Daar kunnen we jong opkomend talent een plek bieden.”

Waarom vind je het zo leuk om betrokken te zijn bij dit festival?

“Het is een super mooi festival met een mooi thema. Het thema ‘vrijheid’ is actueler dan ooit. Ik vind het heel belangrijk dat we daar aandacht aan schenken, ook om de connectie met onze jonge bezoekers te blijven houden. We willen met hen in gesprek blijven gaan: over wat zij belangrijk vinden, hoe zij vrijheid ervaren en over de geschiedenis.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“Bij Fort aan de Klop. Dat is een prachtig stukje Utrecht waar je heerlijk kan genieten van het zonnetje.”

Wat was het beste optreden dat je ooit in Utrecht gezien hebt bij het Bevrijdingsfestival?

“Dat was Fedde le Grand in 2018. Hij sloot het festival toen af. Het was die dag super mooi weer. Het publiek stond helemaal tot achter in het park, met hun telefoons omhoog. Al die lichtjes schenen in het donker en iedereen ging helemaal uit zijn dak.”

Wat mist Utrecht?

“Utrecht heeft een mooie mix van ontspanning en drukte, maar zo’n broedplaats als Kytopia zou misschien nog wel mooi zijn.”

Wat is je lievelingswinkel in Utrecht?

“Ik vind het Green UP warenhuis op de Oudegracht erg leuk. Het zijn duurzame spullen, maar ook afhankelijke merken. Het is mooi om te zien wat mensen allemaal verzinnen. Het is niet standaard en geeft ook kleine ondernemers de kans om hun spullen te verkopen.”

Utrecht is…

“…m’n stadsie.”