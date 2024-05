Utrecht volgens Guus Haest van beheergroep Molenerf De Ster: ‘We zijn helemaal verknocht aan deze plek’

Het is een oase in de stad: Molen de Ster in Lombok. Op het molenerf, tussen de kippen, ganzen en varkens, vind je behalve de molen onder andere een café, ateliers, een kinderdagverblijf en woningen. Guus Haest en zijn vrouw wonen al bijna veertig jaar op het erf: in het voormalige kantoor van de houtzagerij. De kans is groot dat je wel eens langs het bijzondere huis met de witte luiken aan de Leidse Rijn bent gefietst. Op 22 juni is het precies 25 jaar geleden dat de herbouwde Molen de Ster weer ging draaien, na jarenlange inspanning van onder meer de buurt. De komende weken wordt dat uitgebreid gevierd met een feestelijk activiteitenprogramma en een groot jubileumfeest op 22 juni.

Wat staat er allemaal op het programma?

“Op 22 juni is er onder andere korenfestival en een zomerconcert van artiest Tim Dawn. Hij is onze buurman en dus ook een van de bewoners van het molenerf. In de weken daarvoor is er onder meer ook een speciale speeldag, speurtocht, historische wijktour, zijn er rondleidingen, workshops houtbewerken, speciale demonstraties en op 25 mei komt ook de burgemeester langs.”

Hoe is het idee ontstaan om het molenerf in ere te herstellen?

“De buurt voerde actie voor ‘meer groen en spelen’, en voor herbouw van de molen. Het was heel goed voor de buurt en de stad als er ook wat zou gebeuren met de oude loodsen. Met veel inspraak vanuit de buurt en Stadsherstel dienden we de plannen in bij de gemeente. Na twee jaar praten mochten we die ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Later, na ongeveer tien jaar lobbyen, hadden we genoeg geld bij elkaar om ook de molen te kunnen herbouwen. We hebben de eerste jaren soms wel gedacht: waar zijn we aan begonnen? Lombok was toen ook nog een stuk minder populair dan nu. Maar we hadden een doel en daar gingen we voor. Gaandeweg werden steeds meer mensen enthousiast en kregen we steeds meer steun.”

Hoe gaat het verder?

“Het gaat heel goed. We staan soms nog met de oren te klapperen over wat voor toffe plek dit is geworden, hoe fijn die functioneert en alle leuke mensen die hier komen. Het zijn mensen uit de buurt met hun kinderen, maar de laatste jaren ook steeds meer toeristen. Je merkt gewoon dat dit terrein door veel mensen wordt gedragen. Het leeft hier op allerlei soorten manieren. Ik heb het idee dat het nog steeds mooier en sterker wordt. Hopelijk blijft dat nog jarenlang zo doorgaan.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Dat is natuurlijk mijn huis. Mijn vrouw, Frederique, en ik maken altijd het grapje: we willen vanaf hier rechtstreeks naar de hemel. We zijn helemaal verknocht aan deze plek. Dit is ons halve leven. Verder vind ik het gebied bij de Munt ook prachtig. Dat vond ik al toen ik hier kwam wonen als 17-jarige student. Toen zagen nog weinig mensen de charme ervan. In de loop der jaren gingen steeds meer mensen het gebied waarderen. Ik vind de Oudegracht ook een hele charmante plek. Die is ook typisch Utrechts.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Toen ik net in de stad woonde, was er één restaurant aan de Oudegracht: een pannenkoekenhuis. Dat kan je je nu niet meer voorstellen als je over de Oudegracht loopt. Utrecht bruist nu veel meer dan toen. Dat is een van de dingen die ik fascinerend vind aan Utrecht: hoe de stad zich heeft ontwikkeld de afgelopen vijftig jaar, maar zich ook blijft ontwikkelen. Vroeger reden er nog auto’s over de Oudegracht en stonden ze geparkeerd op de Neude. Dat vind ik heel mooie veranderingen.”

Utrecht is…

“… heel erg mooi authentiek.”