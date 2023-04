Utrecht volgens John Coffey-frontman David Achter de Molen: ‘Ik had wel het idee dat we iets te bewijzen hadden’

Na zes jaar is de Utrechtse punkband John Coffey sinds begin maart terug: met hun nieuwe single STEAM WALTZ en deze zomer met ook een nieuw album. De band werd in 2002 opgericht en stond onder meer op alle grote Nederlandse festivalpodia. Nadat de band in 2016 besloot te stoppen, maken ze nu dus een comeback. En dat wordt onder andere gevierd met The Homecoming op 20 mei: een show in de Utrechtse openlucht op het experimentele stadsplein Beton-T in de Merwedekanaalzone. Ook staan ze 16 december voor het eerst in de AFAS Live. We vroegen frontman en zanger David Achter de Molen hoe het voelt om weer terug te zijn met de band

Wat gaat er bij Beton-T allemaal gebeuren?

“In totaal zijn er vijf shows: vier gastoptredens, waaronder een goochelduo, en onze band als afsluiter. Het wordt een mini-festival. Na onze laatste Europese tour eindigden we in Utrecht. Toen deden we als afsluiting een show in de Ronda. Nu wilden we het iets bijzonderder aanpakken en het buiten doen. We organiseren het samen met TivoliVredenburg en EKKO. De Kromme Haring regelt het bier, onze favoriete tatoeëerders komen tattoos zetten en The Village komt koffie schenken. Het wordt lekker een Utrechts feestje.”

Waarom zijn jullie gestopt met de band?

“Ik denk dat we allemaal dachten dat we nooit meer bij elkaar zouden komen. We stopten na een insane groot tourproces. We deden 120 tot 130 shows per jaar. We gingen weer richting het einde van zo’n plaatcyclus, die meestal drie jaar duurt. De vraag was toen: gaan we weer tekenen voor een nieuwe plaat? Als je ‘ja’ zegt, zit je er ook helemaal in. Dan kost het je verjaardagen, bruiloften en begrafenissen. De band gaat dan voor alles. Tot onze verbazing zeiden we unaniem ‘nee’. Het was tijd voor wat nieuws.”

Is dat achteraf een goede keuze geweest denk je?

“Achteraf voelden we allemaal dat de shows soms automatisch gingen. Als ik het podium afliep, voelde ik er soms helemaal niet meer zoveel bij. Dan had ik gewoon een goede show gedraaid. We wilden de sleur en die automatische piloot voor zijn, denk ik. Als we het niet voor de volle 100 procent doen, doen we het niet. We wilden misschien ook wel eens wat anders. En dat deden we dus ook. Gek genoeg kwam ongeveer drie jaar geleden toch het gesprek en zeiden we: ‘John Coffey is het allervetste dat we hebben gedaan. Als dat ook in een andere vorm kan, moeten we dat misschien gewoon doen.’ Dat was een enge stap. We hadden de band met een lekker gevoel afgesloten. Er zat als het ware een strik omheen. Die strik er dan afhalen is heel spannend. Dat proberen we zo goed mogelijk te doen.”

Hoe pakken jullie dat aan?

“We hebben twee jaar de tijd genomen om onze nieuwe plaat te schrijven. We zijn er echt heel blij mee. Ook hebben we nagedacht over onze shows. We hebben vroeger ontzettend veel in het buitenland gespeeld, maar nu dachten we: niet elk weekend meer naar Duitsland, maar een week uittrekken voor alle steden daar. Wat volwassener toeren eigenlijk. En misschien geen 130 shows doen in een jaar, maar dertig of veertig wat vettere shows, zoals die in de kroegen en bij Beton-T. En een paar keer per jaar willen we gewoon iets heel bijzonders neerzetten. Niet alleen een optreden, maar er iets meer van maken dan dat.”

Hoe voelt het om weer terug te zijn met jullie band?

“Dat bevalt tot nu toe verdraaid goed. Vorige maand speelden we gratis in vier kroegen. De allerkleinste shows in kroegen met zestig man vonden we altijd al vet. We vonden het een coole manier om onze comeback aan te kondigen: hier hebben jullie een nieuwe single, er komt een nieuwe plaat én volgende week staan we in vier kroegen. Die shows gingen super. Het was wel overleven, want het was er bloedheet. Die zijn niet gebouwd op zoveel mensen. Het zweet droop van het plafond en mensen doken over elkaar heen. De eerste echte show was op Paaspop, met de hele crew erbij. Dat was te gek. Ik had wel het idee dat we iets te bewijzen hadden. Maar de tent ging vijf minuten voor de show dicht, omdat die al vol was. Er staan nog veel andere festivals op de planning deze zomer en er komt een rondje buitenland aan.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“Bij Infinity Spa aan de Twijnstraat.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“De strijd gaat tussen De Watertoren (WT Urban Kitchen) op Rotsoord en De Goedheyd aan de Hamburgerstraat.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Toch gewoon aan de bar in dB’s met obscure grind-punk over de speakers.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Ergens tussen de markt op Vredenburgplein, The Village en Broese.”

Wat is je lievelingswinkel in Utrecht?

“Dat is Broese. Vooral het nieuwe pand blijft bij elk bezoek adembenemend.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Dat we zo’n levendige muziekscene hebben. Werkelijk in elk genre zijn veel bands actief en worden avonden georganiseerd. Voor mij is dat een absolute must in de stad waarin ik woon.”

Wat was het beste optreden dat je ooit in Utrecht gezien hebt?

“Oei dat zijn er nogal wat. Wat me te binnen schiet is het klassieke concert op de singel vorig jaar dat ik met mijn vriendin vanachter een hek moest volgen, omdat het te vol was. Maar ook Nick Cave in de Grote Zaal van TivoliVredenburg.”

Hoe ziet jouw favoriete weekend eruit in Utrecht?

“Op vrijdagmiddag een borrel bij De Kromme Haring, dan door naar Beton-T om bandjes te kijken en zelf een show te geven. Zaterdagochtend een rondje hardlopen om de singel en dan met mijn vriendin naar The Village voor koffie, Broese voor een boekje en de markt voor een visje. ‘s Avonds uitgebreid uit eten bij een nieuw restaurant dat we nog niet hebben geprobeerd en zondag de hele dag bij familie over de vloer.”

Utrecht is…

“… thuiskomen”