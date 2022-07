Utrecht volgens kunstenaar JanIsDeMan: ‘Ik vind het vet dat de stad mij zoveel vrijheid geeft’

In de rubriek Utrecht Volgens spreken we een bekende of onbekende Utrechter. Vaak met een actuele aanleiding en altijd met een paar standaardvragen over het leven in Utrecht.

De Utrechtse kunstenaar Jan Heinsbroek, beter bekend als JanIsDeMan, heeft op de Bonistraat een nieuwe muurschildering gemaakt. Op de zijkant van een van de huizen is sinds kort een containerschip te bewonderen.

JanIsDeMan is onder meer bekend van de boekenkast op de Amsterdamsestraatweg, de Rietveld-muurschildering aan de Jutfaseweg en sinds kort ook de mandarijn – ook wel bekend als de Jandarijn – die op meerdere plekken opduikt. We vroegen hem wat het idee is achter het ontwerp en waar hij het lekkerste biertje drinkt in Utrecht.

Hoe ben je op het idee gekomen voor deze schildering?

“De bewoners hebben mij benaderd. Zij wilden iets op die muur. Totdat het definitieve ontwerp klaar was, heb ik er eerst een poppetje op gemaakt. De muur was beschadigd, dus ik dacht ik maak er eerst gewoon wat grappigs van. Ik moest toch eerst nadenken over een tof concept. En je kan nooit zo spelen met een muur als op het moment dat je weet dat er toch wat anders op komt. Uiteindelijk ben ik twee weken bezig geweest met het schilderen van het schip ‘Never Enough’. Het hele traject duurde zo’n twee jaar.”

Wat is het idee achter het ontwerp?

“Ik erger me kapot aan alle spulletjes die we kopen en die met grote vervuilende schepen naar ons toe komen. Bijvoorbeeld dat twintig kinderen tegelijk iets krijgen op verjaardagen dat dan voor drie euro gekocht is. Dat is maar heel even leuk en dan wordt het weggegooid of gaat het al stuk. Vanuit daar is dit ontwerp ontstaan. De bewoners vonden het een vet idee. Zij verzamelden vervolgens handtekeningen van omwonenden. Zo ziet de gemeente dat er genoeg draagvlak voor is. Ik ben heel blij dat ik eindelijk een plaatje heb dat maatschappelijk kritisch is, maar dat niet per se uitschreeuwt.”

Met welke projecten ben je op dit moment bezig?

“Ik ga een schildering maken in het nieuwe restaurant dat ze op de Gageldijk aan het bouwen zijn: in Fort de Gagel. Nu ben ik ook bezig voor Museum Speelklok en voor Mysteryland ga ik dingen maken. Iets blijvends dat ze elk jaar gaan recyclen. Verder ga ik in oktober naar Parijs voor een muurschildering. ”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Toen ik zeventien was ging ik hier op kamers. Daarvoor woonde ik in Houten.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Dat is bij NAR op de Nijverheidsweg. Ze zitten er nog niet zo heel lang, maar het is een relaxte plek. De eigenaren zijn heel vrij. Hun motto is dan ook: ‘Maak gewoon lol en doe allemaal niet zo moeilijk. Het is gedeeltelijk een galerie en dus ook een kroeg.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Met dit weer vind ik het heel lekker om bij De Munt het water in de springen. Daar vind ik het heel mooi. Ook vind ik de randjes van Utrecht top, zoals Lage Weide. Plekken waar je eigenlijk niet echt hoort te komen.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Ik vind het vet dat de stad mij zoveel vrijheid geeft: dat ik zoveel kansen krijg om mezelf te ontwikkelen. Dat zorgt er ook weer voor dat er heel veel mensen blij worden van de dingen die ik maak. Dat vind ik uniek.”

Utrecht is…

“…feesten, lachen, dronken, kater, eten, vrienden, werken, sporten, verven, liefde, natuur, vallen, opstaan, genieten en gein maken.”