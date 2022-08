Utrecht volgens Max de Valck van Queer Film Festival Utrecht: ‘We kiezen meer films die buiten de norm vallen’

Het Queer Film Festival Utrecht (QFFU) is deze zomer voor de vierde keer terug in de stad. Van 19 tot en met 28 augustus zijn er films op verschillende locaties in Utrecht te zien. Niet alleen in bioscopen, maar bijvoorbeeld ook in de openlucht en in cafés. Diversiteit, inclusiviteit en toegankelijkheid staan tijdens dit LHBTQIA+-filmfestival centraal. Ook is er een programma rondom de films, met onder meer workshops, optredens van Utrechtse dragqueens, muziek, lezingen en talkshows. Max de Valck stelde het filmprogramma samen. We vroegen hem naar welke films hij het meest uitkijkt en wat zijn lievelingswinkel is in Utrecht.

Hoe verliepen de voorbereidingen de afgelopen maanden?

“Dit festival is nog vrij jong en daardoor hadden we veel vrijheid om het programma te maken. Dat was heel tof. Samen met collega-programmeur Morena Pardo koos ik de films uit. Het was super leuk om te doen. We gingen met distributeurs in gesprek, onderhandelden over de prijs en toen uiteindelijk de eerste filmtitel vaststond, voelde dat erg goed.”

Hebben jullie de films uitgezocht aan de hand van een bepaald thema?

“Een vast thema hadden we niet. We hebben gekeken naar wat queerness nou eigenlijk is. En naar hoe we aan de hand van films gesprekken kunnen aangaan over queerness en wat het voor mensen betekent. We konden dan ook best de grenzen opzoeken, want queerness gaat in de kern ook om het opzoeken en verleggen van grenzen. Voor het programma kozen we meer films die buiten de norm vallen. Zo zijn er dit jaar animatie- en horrorfilms te zien, maar ook documentaires en films uit Zuid-Amerika. Het QFFU wil de stad verbinden en zorgen dat mensen samenkomen. Film leent zich daar heel goed voor. Een filmprogramma samenstellen is best persoonlijk. Het zijn films die wij goed, cool en belangrijk vinden. Nu hopen dat het publiek dat ook vindt. Ik hoop dat er veel jonge mensen komen.”

Waarom wilde je graag meewerken aan dit festival?

“Ik vind het cool dat ik op deze manier een steentje kan bijdragen aan de queer-gemeenschap. Dat vind ik belangrijk. We willen laten zien dat queer-film meer is dan liefdesdrama’s tussen twee personen van hetzelfde geslacht. Een algehele sfeer van een film kan ook al queer zijn. Queer-film kent geen strikte kaders: de variaties zijn oneindig. Het is een breed begrip en ik denk dat we erin geslaagd zijn om te zorgen dat er voor iedereen wat gaafs in het programma zit.”

Naar welk programmaonderdeel kijk je het meest uit?

“Ik heb heel veel zin in de avond die we samen met ’t Hoogt in De Nijverheid hebben georganiseerd op 25 augustus. Daar zijn dan zeven korte horrorfilms te zien uit allerlei landen. Ze zijn niet alleen eng, maar soms ook grappig of snijden een belangrijk onderwerp aan. De Utrechtse dragqueen Tom Poessy neemt het publiek mee door deze avond. Ook voor kinderen hebben we een programma in Het Wilde Westen. Samen met Cinekid maakten we een programma van vijf korte films die gaan over anders zijn.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Het Louis Hartlooper Complex, omdat ik veel van film houd. Die bioscoop is zo mooi. Ik vind het een van de mooiste filmtheaters in Nederland. De glas in lood ramen zijn prachtig, het pand heeft een mooie stijl en de zalen zijn cute met de heerlijke rode stoelen. Ik ga er ook graag in mijn eentje naartoe, bijvoorbeeld naar een vroege voorstelling om 12.00 uur. En dat je dan met je cappuccino en drie andere mensen in de zaal zit.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Dat is sowieso bij De Nijverheid. Het is een vet gezellige plek en de sfeer is er goed. Het is echt een plek voor zwoele zomeravonden en kampvuren. Ook is er een uitgebreid bierassortiment.”

Wat mist Utrecht?

“Bring back de videotheek. Ik mis een dvd-/blu-ray-winkel in Utrecht. We hebben Broese voor de boeken-nerds, maar waar moet ik als film-nerd heen? Nu koop ik ze bijvoorbeeld graag op Marktplaats. Ik heb veel te veel dvd’s. Het is een soort verslaving, maar wel heel erg leuk.”

Wat is je lievelingswinkel in Utrecht?

“De A.R.M. en De Waarde hebben gigantische dvd-secties. Het is zo fijn om daar rond te neuzen en superblij te worden van de vondsten die je daar doet.”

Utrecht is…

“…op zaterdag om 03.00 uur de Bodytalk uit rollen en vervolgens een broodje falafel verslinden op de stoep voor Ten Beste.”