Utrecht volgens muzikant Kypski: ‘Een toegankelijke sound kan ook zonder dat het gelikte popmuziek wordt’

Kypski, ofwel Thomas Elbers, heeft als tweede Utrechtse artiest 10.000 euro gekregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor een vernieuwend muzikaal project met uiteindelijk een live presentatie. Het geld komt uit het UP:Next-programma. De jury zei: “Kypski […] heeft natuurlijk al een indrukwekkend deel van zijn carrière achter de rug met alle releases, tours en successen als C-Mon & Kypski. Vanaf 2010 ging hij solo verder en veranderde zijn sound naar elektronica en alternatieve pop. De afgelopen tijd heeft Kypski zich nógmaals heruitgevonden. Met zijn eigen signature term ‘syntabalism’ combineert hij turntablism (een draaitafel, red.) met modulaire synthesizers.” We vroegen Thomas hoe hij zijn muziekstijl omschrijft en wie zijn favoriete Utrechter is.

Wat ben je van plan met de beurs?

“Ik ben scratcher: de draaitafel is al ruim 25 jaar mijn instrument geweest. En dat is het nog steeds. Nu heb ik een systeem waarbij ik kan scratchen met een modulaire synthesizer. Hiermee kan ik mezelf vernieuwen. Ik wil van de live presentatie echt een show maken met eventueel extra muzikanten op het podium, visuals en een livestream. De afgelopen jaren heb ik deze muziek vooral in mijn eentje gemaakt. Ik stond veel op synthesizerfestivals; ‘nerdy’ festivals.”

Waarom noem je het nerdy?

“Ik ben zelf natuurlijk nogal een muzieknerd. En syntabalism, het scratchen met een modulaire synthesizer, is best een technisch verhaal. Dat trekt veel nerds aan, maar ik wil ook dat mensen die niet snappen wat er nou eigenlijk gebeurt of welk knopje wat doet, ervan kunnen genieten. Het hoeft niet allemaal heel experimenteel: het kan ook een toegankelijke sound hebben, zonder dat het hele gelikte popmuziek wordt.”

Hoe zou je jouw muziekstijl omschrijven?

“Syntabalism is meer een technische benaming dan genreaanduiding. Denk aan hiphopmuziek uit de jaren 90: A Tribe Called Quest en Wu-Tang Clan, maar dan gemaakt op een modulaire synthesizer. Dat genre, ontstaan in Amerika, heet modbap. Het is een kruising van modular en boom bap. Het is een niche; een nieuwe hiphop-aftakking binnen de modulaire synthesizerwereld. Ik pas daar goed tussen, maar zij doen niet wat ik doe. Dat doe alleen ik.”

Hoe ben je op het idee gekomen voor ‘syntabalism’?

“Ik zat altijd in Kytopia op de Oudegracht. Colin Benders, Kyteman, was toen al een aantal jaar bezig met modulaire synthesizers. Ik wilde er niet aan beginnen. ‘Dat is meer Colin zijn ding’, dacht ik toen. Maar ik kwam er steeds meer achter dat er een bliksemsnelle koppeling tussen de draaitafel en synthesizer gemaakt kon worden. Dat was een enorme eyeopener. Scratchen doe je altijd met samples, fragmentjes van bestaande platen die je van tevoren opneemt. Maar zo kon ik dus echt live spelen en scratchen zonder samples. Toen ik daarachter kwam, dacht ik: ‘Dit zou zomaar mijn nieuwe ding kunnen worden’.”

Waarom dacht je dat toen?

“Het heeft een vrij eigen sound. Daar was ik al heel lang naar op zoek: naar een eigen geluid. De meeste mensen maken iets dat lijkt op een artiest waar ze fan van zijn. In de kunst is dat denk ik het moeilijkste: een signatuur vinden. Ik heb een vermoeden dat dit het zou kunnen zijn voor mij.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“Als het zomer is en dan een biertje drinken bij Het Muzieklokaal tegenover EKKO. Daar aan het water een beetje chillen als het lekker weer is, vind ik altijd heel rustgevend.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“In het restaurant van Hotel Karel V. De chef-kok, Leon Mazairac, ken ik al heel lang. Hij was de eerste rapper die ik ooit heb opgenomen met Simon. Voor het hele C-mon & Kypski-verhaal maakte ik hiphop met Simon. Leon was onze eerste rapper, maar dat was niet zijn sterkste punt. We waren toen veertien of vijftien. Het was heel grappig. Jaren later is daar C-mon & Kypski uit ontstaan, omdat we besloten niet meer met rappers te gaan werken.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Ik ben hier geboren en getogen en heb gestudeerd aan de HKU. Ik woonde toen in een vrijstaand huis in de binnenstad. Daar heb ik met Simon heel veel muziek gemaakt en redelijk wilde feesten georganiseerd. De herinneringen gaan van doldwaze alcoholroezen tot de releaseparty van ons eerste album. Toen speelde de Domtoren mee met onze muziek tijdens de show.”

Wie is jouw favoriete Utrechter?

“Dat is Freddy van Voorn: mijn oude overbuurman. Het is echt een prachtvent. Hij woonde in de Violenstraat. Ik ben net verhuisd naar Leidsche Rijn. Freddy is een grote en lieve vent. Hij zit in de zomer vaak op de stoep van zijn biertjes te genieten. We zijn heel goed bevriend geraakt. Hij was een beetje de opzichter van de straat, hield iedereen in de gaten en organiseerde altijd veel straatfeesten.”

Utrecht is…

“… reuring en rust.”