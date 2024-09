Utrecht volgens Peter Groeneveld van Stadswijngaard: ‘Inmiddels zijn er drie prachtige stadswijngaarden’

Wist je dat er sinds vorig jaar Utrechtse wijn bestaat? Gemaakt van druiven die groeiden op wijngaarden in verschillende wijken van de biologische Stadswijngaard Utrecht. Op moestuin De Koningshof gingen in 2020 de eerste druivenstokken de grond in. Kort daarna volgde een tweede perceel op de Van Asch van Wijckskade (de Clos). Vorig jaar kwam daar een derde bij in het Máximapark. Initiatiefnemer Peter Groeneveld, stadswijngaardenier en bestuursvoorzitter, is enorm trots.

Hoe gaat het met de wijngaarden?

“Inmiddels bestaat de stichting vijf jaar en geniet ik iedere dag van de grote groep vrijwilligers die zich met veel enthousiasme inzet. Het opbouwen van een organisatie die 100% drijft op vrijwilligerswerk bleek een uitdaging op zich. Het is fantastisch dat we nu door een groot team van vrijwilligers als stichting heel sterk staan. Met de vrijwilligers onderhouden we de stokken, wieden we onkruid en oogsten we de druiven. Maar ze organiseren en regelen ook allerlei andere dingen: van de financiën tot de communicatie en het begeleiden van andere vrijwilligers. Dat is fantastisch om te zien. Onder de vrijwilligers ontstaat ook een grote vriendenclub. We willen geen geld verdienen met wijngaarden. We willen mensen niet alleen kennis laten maken met de wereld van de wijn, maar ook verbinden met elkaar en de natuur. Ik doe het naast mijn baan en het is veel werk, maar het geeft me energie. Dus het is geen probleem. Met zijn allen lukt het.”

Hoe is het idee voor Stadswijngaard Utrecht ontstaan?

“Het idee begon toen ik herstellende was van leukemie. Ik besefte dat kennis zonder actie nutteloos is. Ik had zeven jaar plantenteelt gestudeerd, maar daar nooit iets mee gedaan. Het oprichtingsplan verdween aanvankelijk onderin de la toen ik geleidelijk mijn oude werk in de automatisering weer kon oppakken. Na een beroepsopleiding Wijnbouw en Wijn maken, was in 2019 de oprichting van Stichting Stadswijngaard Utrecht een feit. In mei 2020 gingen de eerste wijnstokken de grond in. Inmiddels zijn er drie prachtige stadswijngaarden. Het is ons ook gelukt om volledig biologische wijnbouw te bedrijven, zelfs zonder het gebruik van zwavel of koper. Ook in dit moeilijke jaar met veel regen hebben we uitzicht op de oogst van gave trossen en staan de druiven er nog steeds gezond bij.”

Wat voor druiven staan er in jullie wijngaarden?

“Vooral witte druivenrassen. Alleen op de Clos staan ook wat rode druiven. In de Clos vind je souvignier gris en een rij pinot noir. Op de Koningshof staat souvignier gris en in het Máximapark zowel souvignier gris als sauvignac en sauvignon nepis. Het zijn, op de pinot noir na, allemaal weerbare rassen die speciaal ontwikkeld zijn voor klimaten als het onze.”

Hoe zou je jullie wijn omschrijven?

“Stadswijn 2023 is een witte, frisse en droge wijn met milde zuren en aroma’s van meloen, mandarijn en honing. Het gaat bij de stadswijngaard overigens niet alleen om de wijn, maar ook om het maken van druivensap. De eerste aanplant voor het sap proeven is er al.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Bij Le Jardin. Niet alleen door de planten bij de ingang, maar vooral om de goede wijnkeuzes bij het eten. Verder staat Hemel & Aarde bovenaan mijn lijstje.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Naast de stadswijngaarden is dat de Winkel van Sinkel met de prachtige hoge plafonds. Vroeger heb ik daar salsafeesten bezocht. Verder vind ik de Pandhof Sinte Marie zo’n mooie publieke tuin, waar allerlei vrijwilligers hun schouders onder zetten.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Dat was de opening van de Druivengaard in het Máximapark door de burgemeester. Er was een grote opkomst. Ook was het leuk om te zien hoe mijn zoontje van 10 spontaan uitleg begon te geven, in bijzijn van de burgemeester, hoe je een wijnstok moet aanplanten. Ik herinner me ook nog goed hoe ik na de laatste chemokuur tegen leukemie, na een lang verblijf in het ziekenhuis, weer thuis kwam. Ik woonde in Overvecht op de vierde etage zonder lift. De bewoners hadden op iedere verdieping een stoel gezet om even uit te rusten. Wat lief!”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Op de drie stadswijngaarden met hun loyale vrijwilligers en op DVSU (Door Vriendschap Sterk Utrecht). Dat is een prachtige voetbalclub in Lunetten.”

Wie is jouw favoriete Utrechter?

“Dat zijn er eigenlijk vier: 2 Brothers on the 4th Floor. Mooi hoe die band met Zuilen verbonden was en lokaal is ontstaan. Hun nummer Dreams bewonder ik, omdat je moet durven dromen om iets te bereiken. Never Alone symboliseert mijn aanpak om gewoon te beginnen en niet bang te zijn. Als iedereen je helpt, dan lukt alles. En dat gebeurt gewoon ook als je gepassioneerd bent. Het is nog een droom van me om een D-rock Domain in het vernieuwde landschapspark Oud Zuilen te maken: een wijngaardje dat een publieke tuin is en waarbij het onderhoud de omwonenden verbindt.”

Utrecht is…

“…met drie stadswijngaarden de druivenstad van Nederland. Ik gun het iedereen om, binnen tien minuten fietsen, ergens op een van onze wijngaarden te wandelen of met de handen in het groen aan de slag te kunnen gaan. Even tot rust komen.”

Op zondag 22 september heeft Stadswijngaard Utrecht een open dag (13.00 uur tot 17.00 uur). Je krijgt de kans de Druivengaard aan de rand van het Máximapark te bezoeken. Er zijn vrijwilligers aanwezig om je rond te leiden en je kunt de wijn proeven. Ook zijn er flessen stadswijngaard wijn en cider te koop.