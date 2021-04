Utrecht zet tweede steunpakket voor cultuursector in voor herstel na de coronacrisis

De gemeente Utrecht krijgt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nog eens 7,5 miljoen euro voor ondersteuning van culturele instellingen en makers die geraakt zijn door de coronacrisis. Het tweede steunpakket werd in november al aangekondigd en moet ervoor zorgen dat er in Utrecht voldoende cultuuraanbod is als de coronamaatregelen dat weer toelaten.

Het eerste steunpakket voor de cultuursector was vooral gericht op het behouden van essentiële voorzieningen, maar de gemeente wil nu ook aan de slag gaan met het herstel van de sector na de coronacrisis. “Dit pakket draagt bij aan het herstel van de Utrechtse culturele en creatieve sector zodra de deuren weer open kunnen”, aldus wethouder cultuur Anke Klein.

“Het is een moeilijke tijd voor alle partijen in de kunst- en cultuursector, die zich ondanks de omstandigheden veerkrachtig hebben getoond. We beseffen dat met deze steun niet alle zorgen weg zijn, maar de steun biedt organisaties en makers de ruimte nieuwe tentoonstellingen en voorstellingen te maken en te programmeren. Utrecht na de coronacrisis moet een stad blijven waar mensen alle vormen van cultuur kunnen beleven.”

Jonge makers

Het geld wordt op verschillende manieren besteed, maar is onder meer bedoeld voor jonge cultuurmakers. Net afgestudeerden van bijvoorbeeld de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en het MBO Creative College konden door de coronacrisis nog geen praktijkervaring opdoen. Zij krijgen geld om nieuw werk te gaan maken, dat ze in Utrecht kunnen presenteren als de coronamaatregelen dat weer toelaten.

Makers die al langer in de cultuursector werken maar tot nu toe beperkt ondersteuning kregen, kunnen ook extra steun ontvangen. Met het steunpakket moeten ook ‘unieke plekken’ in de stad mogelijk worden gemaakt, zoals in de binnenstad of andere gebieden waar panden leegstaan.

De gemeente stimuleert ook programmeren op bijzondere podia in de stad, zoals in kunstgalerieën, broedplaatsen, wijkcultuurhuizen, boekhandels en nachtclubs met een culturele programmering.

Geen subsidie

Het eerste steunpakket dat vorig jaar beschikbaar werd gesteld, was vooral bedoeld voor instellingen die al subsidie kregen van de gemeente. Zij kunnen met de steun uit het tweede pakket hun tekorten uit 2020 en 2021 compenseren. Ook geeft de gemeente financiële steun in de vorm van bijvoorbeeld huurkorting.

Het nieuwe steunpakket is, in tegenstelling tot het eerst pakket, ook bedoeld voor niet-gesubsidieerde organisaties. Evenementen met een winstoogmerk kunnen een tegemoetkoming in de extra kosten krijgen als zij hun evenement coronaproof maken.

De eerste subsidieregelingen worden deze maand beschikbaar gesteld. Organisaties en cultuurmakers kunnen de steun aanvragen via het subsidieloket van de gemeente Utrecht.