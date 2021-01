Utrechter Andries Tunru verliest finale De Slimste Mens en plaatst videoclip op YouTube

Het is Utrechter Andries Tunru vrijdag niet gelukt om De Slimste Mens van Nederland te worden. In de finale van het gelijknamige televisieprogramma legde de cabaretier het af tegen Rob Kemps, zanger van de Snollebollekes. Tunru heeft nu een lied gezongen over dit moment.



Tunru werd uitgeschakeld met een vraag over Willeke Alberti. Hij kwam niet op het bekende lied Samen Zijn. Kemps noemde dit nummer wel, waardoor hij uiteindelijk de finale won.

De Utrechter vatte zijn verlies sportief op. Op Twitter schreef hij het volgende: “Met dikke superthanks aan de ongelofelijk lieve Rob Kemps. Simpelweg op waarde geklopt en later als ik groot ben wil ik hem worden.”

Samen zijn

Direct na de uitzending van vrijdagavond plaatste Tunru een lied met bijbehorende videoclip op YouTube. Het is een cover van Samen Zijn van Willeke Alberti. In de clip is ook Rob Kemps te zien.

De video, die inmiddels al meer dan 50.000 keer is bekeken, is onder dit bericht te zien.