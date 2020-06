Utrechter Frank Wienk maakt kans op de grootste podiumprijs van Nederland

De nominaties voor de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2020 zijn bekend en Utrechter Frank Wienk is een van de vijf kanshebbers. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan twee makers die bijdragen aan de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten. Met het prijzengeld van 60.000 euro per winnaar is het de grootste podiumprijs van het land.

Naast Frank Wienk, bekend onder zijn artiestennaam Binkbeats, zijn ook Bas Gons, Tjon Rockon, Katha Heitmann en Naomi Velissariou genomineerd. Velissariou is ook verbonden aan de stad, doordat ze theater maakt met Theater Utrecht.

Over Frank

De Nederlandse multi-instrumentalist, componist en producer Binkbeats, oftewel Frank Wienk, studeerde aan HKU en zette zichzelf op de kaart met zijn talent om digitale, elektronische muziek met grote precisie na te bootsen door analoge geluiden. Hiermee vergaarde hij wereldwijde bekendheid en een gepassioneerde groep fans

Wereldwijde aandacht kreeg hij voor het eerst met zijn Beats Unraveled-serie, waarin hij nummers van Atoms For Peace, J. Dilla, Flying Lotus en Aphex Twin volledig live en in enkele takes uitvoerde.

Tekst gaat verder onder video

Twee jaar later begon Wienk aan een project met de naam Private Matter Previously Unavailable, een drietal EP’s met eigen composities. Daarnaast is zijn Instagram een medium geworden om een uitgebreide collectie percussie-instrumenten te demonstreren. Verder wisselt hij releases met studioperformances af. Binkbeats nummer Little Nerves heeft ruim 2,7 miljoen kijkers op Youtube.