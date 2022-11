Utrechter Herman van der Zandt vervangt Van Nieuwkerk bij Top 2000 a gogo

Utrechter Herman van der Zandt gaat de Top 2000 a gogo presenteren. Hij vervangt Matthijs van Nieuwkerk die vanwege een artikel in de Volkskrant over zijn gedrag bij onder meer De Wereld Draait Door moest stoppen.

Van der Zandt kennen we onder andere van het NOS Journaal, Studio Sport en Met het Mes op Tafel. Top 2000 a gogo is een televisieprogramma waarin wordt gesproken over de liedjes die in de lijst van Radio 2 voorbijkomen. Vaste kompaan van de presentator is muziekkenner Leo Blokhuis.

De Top 2000 begint op 24 december en het televisieprogramma start twee dagen later. Stemmen op de ‘lijst der lijsten’ kan vanaf 1 tot en met 7 december.

