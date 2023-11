Utrechter JanIsDeMan maakt muurschildering van gigantische speakers in Georgische hoofdstad Tbilisi

We kennen JanIsDeMan in Utrecht vooral van zijn boekenkast, giraffe, containerschip, duikboot en natuurlijk de Jandarijn, maar in Georgië kennen ze hem sinds kort vanwege iets anders. In de hoofdstad Tbilisi heeft hij namelijk een muurschildering gemaakt van twee gigantische speakers op de zijkant van een flatgebouw.

Vorig jaar zomer had Jan in de Belgische Ardennen een gettoblaster geschilderd op een betonnen muurtje. Dit werk noemde hij ‘The Sound of Nature’. “Het leek mij toen al heel vet om ook een ‘sound of the city’ te maken. Ik zag dat al helemaal voor me met hele dikke vette speakers midden in een stad”, vertelt hij.

Tekst loopt door onder bericht

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door JanIsDeMan (@janisdeman)

Mural Fest

Onlangs werd in de Georgische hoofdstad het ‘Tbilisi Mural Fest’ georganiseerd. “De organisatie was daarvoor op zoek naar mensen met ideeën voor muurschilderingen in de stad. Ik droeg het idee van de speakers aan en zij zorgden voor verf, een hoogwerker en vliegtickets.”

Jan spreekt van een ‘groot avontuur’. “Ik heb er ongeveer niks aan verdiend, maar dat is helemaal niet erg. Ik heb iets moois gemaakt, waardoor mijn artistieke hart is gevuld. Daarnaast is Georgië een mooi land met goed eten.”