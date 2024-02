Utrechter Leon Keer wint prijs met ‘Gravity’ knikkers in het Duitse Wuppertal

Utrechter Leon Keer heeft in het Duitse Wuppertal een prijs gewonnen met een muurschildering. Zijn zeven verdiepingen hoge kunstwerk ‘Gravity’ won nadat meer dan 200.000 mensen op het werk stemden.

Het metershoge kunstwerk bevindt zich op een grijze flat omringt door nog meer grijze flats op een kruising in Wuppertal. Met het werk van Keer lijkt het alsof reusachtige knikkers elk moment op de auto’s kunnen vallen. Om dit te zien moeten de mensen echter wel bij de bushalte staan. Vanuit een andere hoek is het 3D effect namelijk niet goed te zien.

Het laat te raden of deze bedoelde standplaats gekozen is om een boodschap te vertellen. Op de website van Keer staat in ieder geval wel dat hij vaker kunstwerken maakt met een boodschap over klimaatthema’s en de leefbaarheid van de wereld. Een boodschap die hij inmiddels over de hele wereld via zijn kunst verspreid.

Of Keer in Wuppertal ook met een boodschap bezig was en of deze al dan niet met de bushalte en de auto’s te maken heeft, heeft hij niet gezegd. Wat vaststaat is dat er in Wuppertal nu een metershoge muurschildering te zien is van Utrechtse hand.