Utrechter Lucas van de Meerendonk schrijft kinderboek: Pas op voor de billenbijter!

Loop jij graag in je nakie rond?

Pas dan maar op voor je blote kont!

Daar zit de billenbijter nou nét op te wachten,

hij heeft die van jou al in gedachten.

Hij is erg jaloers op mooie billen,

die zou hij zelf óók zo graag willen.

Die van hem, o goeie grutjes,

zitten helemaal vol putjes.

Ze plakken van viezigheid aan elkaar,

en zijn bedekt met groezelig haar.

Er zitten puisten op, echt enorm groot,

plus twee bulten, die hij niet graag showt.

Zijn billetjes zijn vuurrood van kleur,

en verspreiden een vréselijke geur.

Dit is het begin van een van de gruwelgedichten die je vindt in het nieuwe kinderboek van Lucas van de Meerendonk uit Utrecht. Hij is voor vele kinderen (en ouders) een bekend gezicht. Eerst als verslaggever voor het Zapp Weekjournaal, maar nu als vaste verslaggever en presentator van het NOS Jeugdjournaal. Naast deze droombaan heeft Lucas een grote voorliefde voor schrijven en griezelen, en dat komt samen in zijn debuut: Pas op voor de billenbijter!

Grimlachende gemeneriken stelen de hoofdrol in de gedichten vol ‘grumor’ – ze zijn griezelig en humoristisch tegelijk. Behalve de billenbijter, komen onder meer de kakbouter, mampier en de zombig voorbij. De gedichten zijn gebaseerd op de verhalen die Lucas aan zijn dochters vertelt, zo laat hij weten. “Mijn vriendin zei dat ik die verhalen eens op papier moest zetten en er iets mee moest doen. Daar ben ik mee begonnen, net na de eerste coronagolf. Nu is het na anderhalf jaar zover.”

Het boek Pas op voor de billenbijter! ligt sinds afgelopen week in de boekwinkels, precies op tijd voor de huiveringwekkende feestdag eind deze maand. Dat is natuurlijk Halloween. Het is niet zo schrikbarend dat Lucas zelf een groot liefhebber van gruwelen is. “Elk jaar gaan we voor Halloween helemaal gek verkleed met de familie.” Lucas: “Mijn dochters, Koosje en Fiep, komen ook voor in de gedichten.” Daarin spelen ze geen monsterachtige of stoute rol. “De monsters zijn verder niet gebaseerd op bestaande personen”, zegt de schrijver over zijn debuut.

De gedichten van Lucas zijn in het hele boek verweven met paginagrote illustraties van Stefan Yamá Cab. Spannende situaties uit de gedichten zijn vastgelegd in zachte kleuren en chaotische pennenstreken. De billenbijter rent in het rond. Hij heeft holle, starende ogen en zijn bek vol puntige tanden heeft hij al likkebaardend opengesperd…

Dus vind jij dansen in je blootje echt een feest? Check dan altijd of de billenbijter niet is geweest.