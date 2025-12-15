Utrechter Mink (15) wint eerste prijs befaamd Prinses Christina Jazz Concours

De 15-jarige Utrechter Mink Jaspers heeft met zijn saxofoon een eerste prijs gewonnen van het Prinses Christina Jazz Concours 2025. De finale was zaterdagavond in de Hertz-zaal van TivoliVredenburg. Het Prinses Catharina Concours (PCC) is dé landelijke muziekwedstrijd voor verschillende muziekstijlen.

Mink nam deel in categorie 1b van het concours. Deze categorie bestaat uit deelnemers van 12 tot en met 15 jaar met een vooropleiding op het conservatorium. Hij speelde met begeleiding van Jaan Jaspers (contrabas) en Twan Ransijn (drums). Naast de eerste prijs won hij ook de TivoliVredenburg talentontwikkelings Prijs, Stichting JongLeer Prijs en Concertgebouw Lunchconcert prijs.

Mink is saxofonist en multi-instrumentalist, geïnspireerd door jazzartiesten als Stan Getz en Maarten Hogenhuis. Daarnaast werkt hij aan projecten, variërend van bigband en eigen composities tot pop- en fusionformats.

Andere prijzen

De finalisten waren verdeeld over vijf categorieën: 12 t/m 15 jaar en 16 t/m 21 jaar, elk met een aparte categorie voor conservatoriumvooropleiding, en daarnaast een categorie voor 16 t/m 21-jarigen die een vakopleiding aan een conservatorium volgen.

Ze werden beoordeeld door een jury van zeven mensen, onder wie componiste Kika Sprangers, jazzzangers Anna Serierse en muziekproducent Co de Kloet.

Koninklijk bezoek

De prijzen werden uitgereikt door Hans Oosters, Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. De finale werd bijgewoond door H.K.H. Prinses Margriet en Prof. mr. Pieter van Vollenhoven.

Sinds 2004 wordt elke twee jaar het Prinses Christina Jazz Concours georganiseerd. Het is het enige landelijke jazzconcours in Nederland voor jonge muzikanten van 12 tot en met 21 jaar. Tijdens twee selectiedagen koos een professionele jury de finalisten van het Jazz Concours 2025. Winnaars van het concours ontvangen verschillende prijzen, zoals masterclasses en optredens op bekende jazzpodia.