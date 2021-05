Utrechter Ronald Giphart schrijft verhaal op basis van populair videospel; ‘Een van de gaafste projecten’

De Utrechtse schrijver Ronald Giphart zet zich samen met zijn collega Margje Woodrow in om jongeren aan het lezen te krijgen. Hiervoor hebben beide auteurs verhalen geschreven op basis van de fictieve wereld van het populair videospel Assassin’s Creed Valhalla.

Het project heet Readification en de initiatiefnemers zijn de Leescoalitie, een samenwerking van verschillende organisaties om het lezen te bevorderen, en Ubisoft, de ontwikkelaar van de game. Het gaat volgens Giphart om een nieuwe vorm van leesbevordering waarbij populaire games en de bijbehorende fictieve werelden de basis vormen voor nieuwe verhalen.

“Dit is een van de gaafste projecten waaraan ik mocht meewerken”, zegt de Utrechtse schrijver op sociale media. “Het is een eerste stap om jongeren binnen de gamewereld te enthousiasmeren om te gaan lezen. Via deze unieke pilot wordt ook onderzocht wat het effect is op zowel het lezen zelf als het imago van lezen onder de gamers.”

Gratis

‘Het grootse feest voor Bent’, het verhaal dat Giphart heeft geschreven, is vanaf vandaag te lezen in de Ubisoft Special App. Dit is een interactief magazine dat gratis is te downloaden voor iOS en Android. Het verhaal van Woodrow komt later online.

Assassin’s Creed Valhalla is een spel dat zich afspeelt ten tijde van de Vikingen. De speler bevindt zich in een open wereld waarin allerlei verhalen door elkaar lopen. Nu komen daar dus twee verhalen bij.