Utrechter Stefan Hendrikx wint het Leids Cabaret Festival 2022

De Utrechtse cabaretier Stefan Hendrikx heeft zaterdagavond het Leids Cabaret Festival 2022 gewonnen. De jury was vooral te spreken over zijn grappen over hypothetische gevechten met watervogels en observaties over ongewenst racisme op verjaardagen.

Hendrikx werd geboren in Venlo en is afgestudeerd aan de Koningstheateracademie en de toneelschool in Arnhem. Inmiddels woont hij in Utrecht waar hij aan de weg timmert in comedy- en cabaretland.

In 2018 won Hendrikx de Comedy Talent Award van het Utrecht International Comedy Festival, de grootste talentenwedstrijd voor stand-up comedians van Nederland. Daarna sloot hij zich aan bij het Comedyhuis aan de Oudegracht en was hij bijna elke week te zien in De Kargadoor.

Erik van Muiswinkel

In de finale van het Leids Cabaret Festival nam Hendrikx het op tegen Piet van Eeghen en Celine Schrama. Het evenement vond plaats in de schouwburg van de Zuid-Hollandse stad. Erik van Muiswinkel, onder meer bekend van de televisieprogramma’s Ook dat nog!, Kopspijkers en Studio Spaan, was de juryvoorzitter.

Bekijk hieronder twee fragmenten van een optreden van Hendrikx.