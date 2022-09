Utrechter Vrouwkje Tuinman krijgt dit jaar de C.C.S. Croneprijs

De Utrechtse dichter, schrijver en columnist Vrouwkje Tuinman krijgt dit jaar de C.C.S. Croneprijs. De vakjury, bestaande uit hoogleraar Marc van Oostendorp, literatuur-ondernemer Chafina Bendahman, en boekhandelaar Tim van den Hoed, noemt het oeuvre van Tuinman ‘rijk’ en ‘gevarieerd’.

Dat oeuvre bestaat uit zes dichtbundels, vier romans, een novelle en diverse bloemlezingen. “Hoewel ze schrijft over ‘zware’ thema’s als rouw en afscheid, is haar oeuvre tegelijk lichtvoetig, absurdistisch grappig en met vaart geschreven”, aldus de jury.

Tuinman krijgt de prijs op 1 oktober tijdens het International Literature Festival Utrecht uit handen van wethouder Eva Oosters. “De C.C.S. Croneprijs is een bijzondere waardering voor een talentvol schrijver”, zegt de wethouder. “Utrecht staat wereldwijd bekend als literatuurstad. Dat is mede dankzij auteurs als Vrouwkje Tuinman. Daar ben ik trots op. Tuinman is een zeer getalenteerd schrijver met een indrukwekkend oeuvre op haar naam.”

Aan de C.C.S. Croneprijs is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden. Onder meer Manon Uphoff, Arthur Japin en Maxim Februari wonen deze prijs eerder.