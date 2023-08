Utrechter zoekt 25.000 lp’s voor groot kunstwerk in Griftpark in Utrecht

Meer dan 25.000 lp’s heeft Pet van de Luijtgaarden uit Utrecht nodig voor een groot kunstwerk in het Griftpark in Utrecht. Daarom doet hij een oproep, of mensen nog waardeloze platen hebben liggen. Hij wil ze beschilderen en op de heuvel in het park samen laten komen tot een mozaïek.

De moderne lp bestaat dit jaar 75 jaar, en is nog steeds populair onder verschillende lagen van de bevolking. Van de Luijtgaarden schrijft: “Veel jongeren hebben de lp weer herontdekt als alternatief voor streaming. De lp heeft invloed gehad op hele generaties. Het heeft jongeren in opstand gebracht en daarnaast ook rust gegeven. Veel jongeren kochten van hun laatste geld een plaat, in plaats van een kledingstuk of zelfs eten.”

Van de Luijtgaarden is geen onbekende in Utrecht, de kunstenaar en verzamelaar haalt regelmatig het nieuws met zijn projecten. Hij is gefascineerd door de absurditeit van de hoeveelheid aan spullen. Met zijn nieuwe werk ‘Zee van cd’s’ vierde hij vorig jaar nog veertigste verjaardag van de cd. Toen legde hij duizenden cd’s op de heuvel in het Griftpark.

Nu is het dus de beurt van de lp. Maar daarvoor moet hij er nog wel zo’n 25.000 stuks hebben. “De platenindustrie begon met de opkomst van de Beatles aan een booming business. 600 miljoen platen zijn er van de Beatles en van Elvis Presley verkocht, een ongelooflijk aantal! Daarna kwam Abba met 400 miljoen platen en nog vele andere artiesten. Al deze platen beginnen nu de weg van de tweedehandswinkel en de afvalbak te vinden. Het kleine groepje fanatieke verzamelaars kan ze niet allemaal van de ondergang redden.”

Hij wil de 25.000 lp’s individueel gaan schilderen en als mozaïek weer samenbrengen. Van 26 augustus tot 3 september moet dit gaan gebeuren. Wie nog een stapel platen overheeft, kan zich melden via de website van de kunstenaar.