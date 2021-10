Eerste subsidieronde Utrecht 900 jaar levert 34 projecten op, budget met 200.000 euro verhoogd

Op de eerste subsidieronde voor activiteiten rond het 900-jarig bestaan van de stad zijn veel reacties binnengekomen. De gemeente kende 34 initiatiefnemers subsidie toe. In totaal werden er bijna honderd ideeën ingestuurd.

Op 2 juni 2022 is het 900 jaar geleden dat Utrecht stadsrechten kreeg. Die verjaardag wordt volgend jaar groots gevierd. Met het thema Stad zonder muren organiseren Utrechters en Utrechtse organisaties tussen 2 juni en 11 november allerlei activiteiten.

Tot nu kregen 34 activiteiten subsidie van de gemeente, tot 50.000 euro. Zo kan iedereen meelopen met een speciale editie van de Waterlinie Wandeltocht, met onderweg lokaal eten, muziek, theater en dans. En in Leidsche Rijn worden een expositie en project georganiseerd met jonge bewoners over de waarde van Utrecht als thuisbasis en wat ervoor zorgt dat je je thuisvoelt in je stad.

De gemeente verwacht dat een flink aantal aanvragers hun plan concreter uitwerkt en opnieuw indient voor de tweede subsidieronde. Initiatiefnemers kunnen hun ideeën nog insturen tot 12 januari 2022.

Sportieve activiteiten

“Het is ontzettend mooi om te zien dat zoveel Utrechters zich willen inzetten om van Utrecht 900 een groot feest te maken met alle inwoners van de stad”, zegt wethouder Anke Klein. Ze kijkt uit naar alle plannen die in het begin van het nieuwe jaar nog zullen volgen. “Vooral sportieve activiteiten missen we nu nog een beetje. En festiviteiten die goed zichtbaar zijn in de stad.”

Omdat er veel enthousiasme is onder Utrechters om 900 jaar stadsrechten te vieren, besloot het college het budget voor de initiatieven met 200.000 euro te verhogen. Van 1,75 miljoen euro naar 1,95 miljoen euro.

Op 9 november is er in de Werkspoorfabriek een avond voor iedereen die een subsidieaanvraag wil indienen en inspiratie wil opdoen.