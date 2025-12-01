Utrechters gezocht voor selectie van kunstwerken voor tentoonstelling op de Maliebaan

Stichting de Maliebaan zoekt twintig Utrechters die willen helpen met het kiezen van kunstwerken voor de openluchttentoonstelling Avenue of Arts. Dit is een tweejaarlijkse expositie op de Maliebaan die vanaf 2026 te zien is. Iedereen tussen de 12 en 99 jaar kan zich online aanmelden als stadsjurylid.

Volgens de stichting draait Avenue of Arts om het onderzoeken van “de relatie tussen mensen, niet-mensen en de stad” én om het vieren van “de reconstructie van deze iconische en historische laan”. Uiteindelijk beslissen de twintig mensen uit de stadsjury samen met curatoren van Avenue of Arts op 23 januari welke werken hier het best bij aansluiten en mogen staan op de Maliebaan.

De organisatie vindt het “cruciaal” dat onder andere buurtbewoners, werkenden en studenten betrokken worden bij de selectie, omdat “samen vormgeven betekent dat de inwoners van de stad ook betrokken worden bij het maken van beslissingen”.

Opencall voor kunstenaars

Naast aanmelden voor de stadsjury is het ook nog mogelijk om je werk in te dienen voor de tentoonstelling. Tot 12 december kunnen kunstenaars en ontwerpers hun voorstellen voor Avenue of Arts 2026 opsturen. De selectiecriteria en het selectieproces staan omschreven op de website van Art Utrecht.