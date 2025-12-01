Utrechters gezocht voor selectie van kunstwerken voor tentoonstelling op de Maliebaan

Stichting de Maliebaan zoekt twintig Utrechters die willen helpen met het kiezen van kunstwerken voor de openluchttentoonstelling Avenue of Arts. Dit is een tweejaarlijkse expositie op de Maliebaan die vanaf 2026 te zien is. Iedereen tussen de 12 en 99 jaar kan zich online aanmelden als stadsjurylid.
Volgens de stichting draait Avenue of Arts om het onderzoeken van “de relatie tussen mensen, niet-mensen en de stad” én om het vieren van “de reconstructie van deze iconische en historische laan”. Uiteindelijk beslissen de twintig mensen uit de stadsjury samen met curatoren van Avenue of Arts op 23 januari welke werken hier het best bij aansluiten en mogen staan op de Maliebaan.
De organisatie vindt het “cruciaal” dat onder andere buurtbewoners, werkenden en studenten betrokken worden bij de selectie, omdat “samen vormgeven betekent dat de inwoners van de stad ook betrokken worden bij het maken van beslissingen”.
Opencall voor kunstenaars
Naast aanmelden voor de stadsjury is het ook nog mogelijk om je werk in te dienen voor de tentoonstelling. Tot 12 december kunnen kunstenaars en ontwerpers hun voorstellen voor Avenue of Arts 2026 opsturen. De selectiecriteria en het selectieproces staan omschreven op de website van Art Utrecht.
11 ReactiesReageren
Leuk die tentoonstelling maar kunnen we ook iets doen aan de totale chaos op die rotonde? Alles wordt kapot gereden, sporen door het plantsoen en s nachts een donker gat.
Daarnaast doet iedereen er maar wat, bus slingert er door met allemaal fietsers, iedereen schiet alle kanten op.
Beter zou zijn verkeer op de middenbaan houden die rechtdoor kunnen, scheelt een hoop onnodige bewegingen in alle bochten. En die kunst kan wel in de berm.
@ Inez
De mislukking die je wist dat zou komen.
Wat dank aan onze voormalige wethouder van fietsen.
Zou er nadat het is aangelegd nog een enkele ambtenaar, wethouder of raadslid zijn geweest om te kijken wat ze hebben aangericht? Op naar maart 2026, het kan anders.
Ja, de huidige stand van zaken is niet helemaal duidelijk. Is het klaar? Dat er hier en daar een kale plek wordt ingevuld met groen kan ik me voorstellen, maar blijft de rest echt zo? Geen zebrapaden? Geen aanpassingen voor grotere draaicirkels?
P.S. @Inez – Het is geen rotonde.
Het is zeer verhelderend om te zien hoe de ongemakkeliojke verkeerskruising zich aan ieders brein presenteert. Ik stond er al wachtend eeen tiental minuten naar te kijken en zag drie keer een bus het centrale talud ruimschootys toucheren. Automobilisten van de Maliebaan die tegen de rijroute in dachten te kunnen rijden. Fietsres die toch l iets hebben van ik rij gewoon door, brachten anedre weggebruikers cvvan de wijs. En dat in korte tijd.
De reguliere gebruikers zullen er wel an wennen, maar er koemn veel onbekenden langs al dan niet met onmogeliojk groite voertuigen. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voor er aanpassingen gaan komen. Er zal ongetwijfeld meer licht gaan koemn, want de eerste bocht is moeilijk te nemen in het donker.
hi Inez,
ik fiets er dagelijks, het is een verbetering waar je U tegen zegt. Het is overzichtelijker, stroomt veel beter door, veiliger en ik kan al inzien dat zodra het afgewerkt is, het ook nog mooier zal zijn. Afwerking moet nog komen dus nog heel even geduld.
Maar goed, je opmerking dat het beter zou zijn als het verkeer minder bochten zou maken, geeft me de indruk dat je een behoorlijk professionele klager bent
“Avenue of Arts”. Wat is dat in gewoon Nederlands?
@ Otto Nelemans en Inez
De door jullie beschreven chaos is slechts tot 1 oorzaak te herleiden: het wangedrag van sommige weggebruikers. De verantwoordelijk voor het (eigen) wangedrag wijten aan externe factoren zoals de herinrichting van dit deel van de Maliebaan is tamelijk kinderachtig, flauw en geweldig gemakzuchtig.
Ik sluit me tenslotte volledig aan bij hetgeen Kris hier over zegt.
Het is nu iedere dag kermis op de Maliebaan. De verkeerslichten weg is prima, een pleintje ook nog wel maar maak rechtdoor op de middenbaan voor fietsers en auto’s gewoon mogelijk. Dat scheelt veel gedoe en dan blijft de boel heel.
Scherpschutter/boogschutter: de schutterij begint inmiddels qua reacties erg op elkaar te lijken.