Utrechters kunnen audiotour maken langs standbeelden in het centrum van de stad

Cultuurliefhebbers kunnen een audiotour maken langs standbeelden in het centrum van Utrecht. De audiotour heet Onbewogen Verhalen en is geschreven door elf bekende Nederlanders, die elk in de huid van een standbeeld kropen en zo een verhaal schreven vanuit de gedachte van het standbeeld.

Schrijvers die meededen aan het project zijn onder andere Herman van Veen, Vincent Bijlo, Henk Westbroek, Ingmar Heytze, Tineke Schouten en Vrouwkje Tuinman. Mede-initiatiefnemer Hugo van den Hurk wilde dat de standbeelden meer aandacht zouden krijgen. “Normaal gesproken worden standbeelden snel gepasseerd door de drukte van alle dag. Mensen staan vaak niet stil bij de mooie verhalen die ze te vertellen hebben.”

De route van Onbewogen Verhalen loopt door het centrum van Utrecht. Op de routekaart staan elf beelden waar een verhaal bij is geschreven. Mensen die de route willen lopen, kunnen de routekaart downloaden en als ze bij een standbeeld zijn aangekomen, via de website het bijbehorende audiofragment luisteren. De verhalen duren gemiddeld vier minuten.

Mensen die de hele route lopen, komen onder meer langs ‘Jonge Bacchus’ van Mari Andriessen, op Janskerkhof, ‘Nijntje’ van Marc Bruna, op het Nijntje Pleintje en ‘Marktvrouwtje’ van Theo van de Vathorst, op de Vismarkt.

Onbewogen Verhalen werd in 2009 ontwikkeld door reclamebureau Everybody Likes Penguins. De techniek verouderde, waardoor de website niet meer beschikbaar was. Vanwege de coronacrisis is de website nieuw leven ingeblazen. Aan het project hebben verschillende kunstenaars, schrijvers en cultuurfondsen meegewerkt.