Utrechts Archief voegt bijzonder gedetailleerde tekening van de stad rond 1745 toe aan collectie

Het Utrechts Archief heeft onlangs een bijzondere tekening van de stad Utrecht aan zijn collectie toegevoegd. Het gaat om een tekening van graveur Reinier Vinkeles.

De tekening komt uit de collectie van Jacob Six en zijn echtgenote Carolien Strick van Linschoten. Six kocht de tekening jaren geleden op een veiling, met de bedoeling om het later aan Utrecht te schenken. Dat is nu dus gebeurd.

Archivaris Kaj van Vliet kreeg de tekening uit handen van Six en Strick van Linschoten. Het RKD, het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, en Het Utrechts Archief deden onderzoek naar wat er precies te zien is op de afbeelding.

De Amsterdamse graveur Reinier Vinkeles junior maakte de tekening rond 1800. Hij baseerde zijn werk op een tekening van Jan de Beijer. Dit werk van De Beijer is verloren gegaan, maar de tekening van Vinkeles geeft volgens Het Utrechts Archief een mooi beeld van de stad Utrecht rond 1745.

Stadhuisbrug en stadskraan

“We zien de stadhuisbrug en een klein stukje van de middeleeuwse stadskraan op een rustige middag. Er wordt gewandeld, gepraat, de hond wordt uitgelaten, een boot vaart voorbij. Drie eeuwen geleden, maar nog heel herkenbaar”, aldus Het Utrechts Archief over de afbeelding. Het gaat bovendien om een zeer gedetailleerde tekening met opvallend scherpe lijnen. “Deze stijl leverde het atelier van de vader van Vinkeles, eveneens Reinier geheten, in de 18e eeuw grote internationale faam op.”

De tekening is tijdens de volgende aanwinstententoonstelling van Het Utrechts Archief te zien. Op de website van Het Utrechts Archief is de tekening in hoge resolutie te bekijken.