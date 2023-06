Utrechts elektronicaduo Tinlicker opent dit jaar samen met Metropole Orkest het Amsterdam Dance Event

Het Utrechtse elektronicaduo Tinlicker gaat samen met het Metropole Orkest het Amsterdam Dance Event openen. ADE is het grootste dancefestival ter wereld en begint op woensdag 18 oktober in de Melkweg, met het openingsconcert van Tinlicker en het Metropole Orkest onder leiding van dirigent Simon Dobson.

Het Utrechtse Tinlicker wordt gevormd door Micha Heyboer en Jordi van Achthoven. De twee maken een mix van progressive house en melodieuze techno en zijn daar inmiddels internationaal bekend mee geworden. Hun internationale succes nam de afgelopen vijf jaar een flinke vlucht. Drie jaar geleden vertelde het duo aan DUIC dat ze enkele jaren daarvoor nog regelmatig voor lege zalen stonden, maar dat fans inmiddels wereldwijd voor ze klaarstaan.

Tinlicker bracht twee succesvolle studioalbums uit, waarvan vooral ‘In Another Lifetime’ uit 2022 het internationaal goed deed. Het leidde tot grote liveshows op onder meer Tomorrowland en in de Verenigde Staten. In 2021 speelde Tinlicker ook al eens op ADE, maar dit najaar mag het elektonicaduo dus het openingsconcert verzorgen.

Nieuwe muziek

Naast bekende composities, komt Tinlicker op ADE ook met voor de gelegenheid gecomponeerde nieuwe muziek. “Het belooft het meest dansbare ADE openingsconcert tot nu toe te worden”, aldus de organisatie. Het Metropole Orkest werkte voor het openingsconcert eerder samen met Henrik Schwarz, Jameszoo, Colin Benders, SOHN, Weval en Suzanne Ciani.

Tickets voor het Amsterdam Dance Event gaan op vrijdag 2 juni in de verkoop.