Utrechts gemaakt – Koos en Mathijs Meinderts maken kinderboek over bijzondere plekken in Utrecht

Schrijver Koos Meinderts en zijn zoon Mathijs Meinderts hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan een bijzonder kinderboek: De Spoken van het Stadhuis. Het boek neemt de jonge lezer mee langs 20 plekken in Utrecht met een noemenswaardige historie. Over de geschiedenis van de plek zelf is veel te vertellen. Daar komen nog spannende en ontroerende verhalen bij, die zich op dezelfde plaatsen afspelen. Op 2 juni krijgt burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, het eerste exemplaar, de dag waarop Utrecht 900 jaar stadsrechten viert.

Kiwanis Utrecht, een organisatie die zich richt op de ondersteuning van talentontwikkeling van kinderen, kwam met een bijzonder verzoek bij Koos en Mathijs Meinderts. De organisatie wilde graag een boek maken, om kinderen ter ere van de 900ste verjaardag van de stad Utrecht op een leuke en spannende manier kennis te laten maken met hun eigen stad. “Thijs en ik hadden het al vrij snel in het begin bedacht: het moet een mix worden van fictie en non-fictie”, vertelt Koos. En zo geschiedde.

Stadhuis

Het non-fictieve deel is geschreven door Mathijs Meinderts. Hij is kunsthistoricus en kan veel vertellen over zijn geboortestad. Voor 20 verschillende prominente plekken in Utrecht is Mathijs de geschiedenis ingedoken. Hij heeft over alle plekken historische verhalen geschreven, waarin kinderen lezen over andere tijden in de stad Utrecht. Eén zo’n plek is het stadhuis op de Stadhuisbrug. Mathijs schrijft over de functie die het gebouw voorheen had.

Schrijver Marco Kunst heeft het fictie verhaal over het stadhuis geschreven. Een zus en broer, kinderen van de nieuwe burgemeester, die in het stadhuis komen wonen, horen ’s nachts allemaal vreemde geluiden. Ze denken dat er misschien wel iets door de donkere lange gangen van het oude stadhuis waart. Is het misschien een spook? Daar moeten ze achter komen.

Enthousiast

“We zijn op zoek gegaan naar 20 schrijvers die in Utrecht wonen of hier gestudeerd hebben. Die mochten kiezen uit de lijst van 20 prominente plekken in Utrecht, om daarover een fictief verhaal te schrijven”, vertelt Koos Meinderts. “We hebben de schrijvers helemaal vrijgelaten. De fictieve verhalen mochten zich in het verleden, het heden en in de toekomst afspelen.” 20 gerenommeerde schrijvers, van Vincent Bijlo tot Annet Schaap, hebben meegewerkt aan het boek. Hier en daar moest er nog iets aan de tekst worden bijgeschaafd: “Sommigen waren zo enthousiast met schrijven, dat het verhaal iets te lang was.”

Kruisbestuiving

Bij de verhalen horen natuurlijke mooie beelden, maar hoe pak je dat aan met een deels fictieve en deels non-fictieve inhoud? Koos: “Bij de non-fictieve verhalen komen foto’s van Jan Buteijn. Annette Fienieg heeft illustraties gemaakt bij de fictieve verhalen. Wat ik ook mooi vind, is wat vormgeefster Leentje van Wirdum gedaan heeft. Zij heeft bij de vormgeving van het boek de twee delen bij elkaar gebracht. Ze heeft een fragment van de foto bij het fictieve verhaal geplaatst en andersom.” Een soort kruisbestuiving, waardoor je beter ziet welke ze de verhalen bij met elkaar. heeft verbonden.

De Spoken van het Stadhuis ligt nu bij de drukker. 3.500 stuks worden er gemaakt en die moeten op 2 juni klaar zijn. Dan wordt het eerste exemplaar op feestelijke manier uitgereikt aan de burgemeester. Dat gebeurt in het stadhuis, dat dus ook onderdeel uitmaakt van het boek. 1.000 Utrechtse kinderen van wie de ouders het minder breed hebben, krijgen een boek cadeau. Aansluitend aan het uitgeven van het boek komt een educatief programma waarin Utrechtse kinderen onder meer zelf aan de slag gaan met spannende verhalen schrijven over hun eigen omgeving.