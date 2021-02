Utrechts gemaakt met BAM Keramiek: ‘Jullie zijn helemaal booming’

In deze rubriek staat een creatief, ambachtelijk, innovatief of historisch product uit de stad centraal. In deze editie: BAM Keramiek

‘BAM!’ is wat Natasja Schrijvers en Lisanne van Zanten aan het einde van een lange dag tegen elkaar zeggen. Het betekent zoveel als ‘lekker gewerkt’, wat ook wel toepasselijk is na een dag van 08.00 uur ’s ochtends tot 22.00 uur ’s avonds. Want ze gaan in het atelier ‘als een tierelier’ en halen het beste in elkaar naar boven. Dat terwijl ze elkaar nog helemaal niet zo lang kennen. Lisanne en Natasja komen uit Utrecht en werken sinds vijf jaar samen onder de naam BAM Keramiek. Ze maken onder meer Utrechts servies: kopjes, bekers en borden met een tekening van de Dom erop.

Lisanne: “Het begon bij de Domtorenbekers. Het ontwerp van de bekers was eerder nog van gele boetseerklei, nu zijn ze er van wit porselein. Ze zijn daardoor dunner en strakker geworden.” Natasja haakt in. Ze zegt heel blij te zijn met Lisanne, die tijdens een evenement voor ondernemers op haar pad kwam. Natasja: “Ik draaide al jaren die bekers. Ik ben best wel grof in mijn acties, ik kan heel direct zijn. Lisanne weet het dan te verfijnen en het mooi te maken.”

Soms gaat het ook heel anders, vertellen de dames lachend. Lisanne: “Natasja wilde steeds ‘scheldwoordjes’ in de kopjes zetten.” Natasja: “Lisanne vond dat niet oké, maar ik heb het toch gedaan en meteen foto’s op Twitter gezet.” Niet veel later kwamen de eerste berichten binnen: “Hebben jullie Twitter gezien? Jullie zijn helemaal booming.”

De Utrechtse ‘scheldmokjes’ met termen als ‘jochie’ en ‘wijfie’ zijn aangevuld met andere teksten, zoals ‘bakkie troost’. Die zit met een pak koffiebonen van Nordkapp Coffee en ansichtkaarten in het ‘pakkie troost’, een initiatief dat naar aanleiding van corona ontstond.

Voor de likes doen Lisanne en Natasja het niet. Lisanne vertelt: “De klik met de opdrachtgever is zo belangrijk.” Alleen met die opdrachtgever kunnen zij en Natasja blijven doen wat ze leuk vinden. En dat is het ontwikkelen van hun product. Lisanne: “Wij zijn meiden uit Utrecht en we maken een item met een Utrechts icoon erop. Het is een heel lokaal en duurzaam product dat we maken. Dat speelt ook zeker een rol voor mensen, dat is waarom ze onze producten in huis willen hebben.” Zo kwamen Lisanne en Natasja aan een paar ‘pareltjes’ van klussen.

Een binnenstadbewoner wilde bijvoorbeeld een tegelplateau in de keuken, met Utrechtse stadsgezichten erop getekend. Of de aannemer die de singel opengroef, die liet voor alle medewerkers een kunstobject maken. Het werd een pilaartje met daarin singelzand. Niet te vergeten is de opdracht van oud-burgemeester Jan van Zanen. Die gaf bij zijn vertrek opdracht voor een afscheidscadeau: door hemzelf gesigneerde bekers.

“De chauffeur van Van Zanen kwam de bekers voor het weekend ophalen en leverde ze na het weekend, met handtekening, weer terug af.” En ook al is Jan van Zanen niet meer de burgemeester van Utrecht, de klik met BAM Keramiek blijft. Natasja: “Hij heeft ons laatst nog een handgeschreven brief gestuurd.”