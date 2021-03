Utrechts Gemaakt: TivoliVredenburg-posters veranderen in schoudertassen en schemerlampen

In de rubriek Utrechts Gemaakt staat een creatief, ambachtelijk, innovatief of historisch product uit de stad centraal. In deze editie: DITT

Lopend langs TivoliVredenburg vallen ze altijd op: de gekleurde, uitnodigende posters voor aankomende evenementen. De grote schermen en promodoeken met daarop vaak de gezichten van bekende artiesten hangen er een paar weken, tot het concert of feest voorbij is. Daarna komen veel van de zeilen en doeken in handen van Ditte Tanja. Die maakt er dan tassen, portemonneetjes en etuis van. Het stevige materiaal van de promodoeken leent zich ook goed voor schemerlampen, die Ditte nu in beperkte oplage maakt.

Initiatiefnemer Ditte vertelt: “Ik ben al heel lang in dienst bij TivoliVredenburg als bedrijfsleider. Ik werk er al sinds het nog ‘de oude Tivoli’ was, aan de Oudegracht. Maar ik wilde ook graag iets creatiefs doen, zelf iets maken. Ik ben toen begonnen met een opleiding Ambachtelijk Leren Tassenmaker.”

Ditte begon DITT Bags, een merk voor handgemaakte leren tassen. Maar nu zijn de tassen niet alleen meer van leer gemaakt. “Toen TivoliVredenburg aan het Vredenburg kwam, was het eerst nog een grote bouwput met allemaal hekken. Heel lelijk, dus. TivoliVredenburg had daarvoor wat bedacht: grote zeilen met reclame voor concerten en festivals. Een collega van TivoliVredenburg kwam op een gegeven moment bij mij met die oude zeilen. Die vroeg: “Kan jij daar niet iets mee?” En zo ontstond het idee voor de tassen.”

Het ging verder met de promodoeken die in de lichtbakken aan de pui van TivoliVredenburg hangen. “Het materiaal van de doeken is stevig en lichtdoorlatend. Dat leent zich goed voor het maken van rugzakjes met zo’n trekkoordje eraan, maar natuurlijk ook voor lampen”, vertelt Ditte. “De concertlampen heb ik ook eigenlijk voor iemand anders bedacht, een collega die op zoek was naar een leuk cadeautje.”

De ontwerpen van Ditte vallen bij velen erg in de smaak. Ze zijn nu onderdeel van de vaste merchandise van TivoliVredenburg. “Mensen vinden het leuk om een tas of lamp met Spinvis of een portemonnee met Eefje de Visser te hebben.”

Lampen

Helaas zijn de concertlampen bijna op, maar Ditte zegt dat ze altijd nieuwe plannen heeft. “Ze zijn gestopt met de productie van de basislampen. Ik denk al na over wat ik nog kan maken van dat lichtdoorlatende doek. Dat zouden heel goed laptopsleeves of schoudertassen kunnen zijn.” Ditte Tanja maakt daarnaast nog steeds haar leren tassen, zowel naar eigen ontwerp als op aanvraag.

Ook werkt ze nog steeds bij TivoliVredenburg. Kiezen tussen DITT en TivoliVredenburg hoeft niet: “Voor mij zijn allebei belangrijk. Helaas ligt het werk bij TivoliVredenburg nu grotendeels stil en gelukkig heb ik veel afleiding van in mijn atelier werken. Normaal is de combi perfect: het sociale en hectische werk in TivoliVredenburg, en het rustige en creërende werk in mijn atelier. Ik vind het het beste van twee werelden.”