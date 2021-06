Utrechts Klokkenluiders Gilde organiseert feestelijke luiding op 700ste verjaardag Domtoren

Het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) gaat zaterdag op de 700ste verjaardag van de Domtoren een feestelijke luiding organiseren. Ook krijgt burgemeester Sharon Dijksma op die dag een zilveren penning uit handen van het UKG.

Zaterdag 26 juni is het precies 700 jaar geleden dat de eerste steen van de Domtoren werd gelegd. Eerder werd al bekend dat stadsbeiaardier Malgosia Fiebig op die dag verzoeknummers gaat spelen op het carillon van de Dom. Nu laat het UKG weten ook een programma te hebben georganiseerd voor het jubileum.

“Voor het Utrechts Klokkenluiders Gilde is de Domtoren een veelgebruikte werkplek. Zo’n 200 keer per jaar worden de klokken met de hand geluid door de vrijwilligers van het UKG. Logisch dus dat de klokkenluiders op een bijzondere manier willen stilstaan bij de 700ste steenleggingsdag”, laat het UKG weten.

Martinus

Om 14.30 uur is er daarom een feestelijke luiding. De Martinus, de klok die genoemd is naar de patroon van de stad en kerk, zal deze luiding aanvoeren. “Alle negen klokken die kleiner zijn dan Martinus mengen zich in dit veelstemmig feestgelui”, aldus het UKG.

Daarnaast krijgt de burgemeester zaterdag aan de voet van de Domtoren een unieke zilveren gedenkpenning overhandigd. Deze is speciaal voor de gelegenheid ontworpen door Onno van Geuns. Naast deze unieke penning wordt ook een beperkt aantal replica’s gemaakt die voor 85 procent bestaan uit koper en voor 15 procent uit zink. Deze penningen zijn te koop via de website van de klokkenluiders.