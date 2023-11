Utrechts kunstwerk Zeelandschap verdwijnt voorlopig in opslag

Er is nog geen definitieve nieuwe plek gevonden voor het kunstwerk Zeelandschap. De gemeente heeft tweemaal geprobeerd om het werk een nieuwe plek te geven, maar tweemaal kwamen omwonenden in verzet. Om de bouw van Smakkelaarspark niet in de weg te zitten, wordt het Zeelandschap naar de opslag verplaatst.

Het is groot, zwaar en het is kunst, maar niemand in Utrecht lijkt het in zijn buurt te willen hebben. De gemeente Utrecht is naarstig op zoek naar een nieuwe plek voor het Zeelandschap. Het kunstwerk, dat uit verschillende onderdelen bestaat waarvan het zwaarste ruim 35.000 kilo is, moet weg uit het Smakkelaarspark in het centrum omdat er gebouwd gaat worden.

Eerst werd een verhuizing naar Overvecht gepland, maar die plek kwam ter discussie te staan, waarna de zoektocht verderging. Toen lag er een plan voor herplaatsing in het Beatrixpark in Lunetten, maar ook daar kwamen omwonenden en gebruikers van het park in opstand. Toen was daar het idee van Charles Chamboné, om het kunstwerk te plaatsen in het beeldenpark aan de Willem Arntszkade. Maar de gemeente is nog niet overtuigd van een definitieve plek.

Opslag

Daarom heeft de gemeente nu besloten dat het werk maar tijdelijk naar de opslag moet. “Gezien de negatieve reactie bij de beheergroep van Park de Watertoren en bij de bewoners van Lunetten over de komst van het kunstwerk, zijn we verder gaan zoeken naar mogelijke locaties. We hebben nog geen definitief besluit genomen over een toekomstige locatie”, schrijft de gemeente.

Het kunstwerk moet eind dit jaar weg zijn. Omdat het zo groot en zwaar is, wordt het in stukken gezaagd, op de nieuwe definitieve locatie wordt het dan weer in elkaar gezet.

Over het kunstwerk

In 1983 schreef de gemeente een opdracht uit voor kunst in het park op het Smakkelaarsveld. Er werd gekozen voor het voorstel van David van de Kop (1937-1994). De kunstenaar wilde, zo lezen we op de website Kunst in de openbare ruimte Utrecht, met het kunstwerk een plek in de stad creëren waar men zich terug kan trekken en realiseren dat er meer bestaat dan de economische ruimte van de binnenstad. Zeelandschap bestaat uit vier abstracte, gemetselde en geglazuurde keramische objecten waarvan de hoogste bijna zes meter is en het zwaarste 35.000 kilo weegt.