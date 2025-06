Utrechts museum is het meest autismevriendelijke museum van Nederland

Het Universiteitsmuseum in Utrecht mag zich na vandaag het meest autismevriendelijke museum van Nederland noemen. De prijs wordt vanmiddag uitgereikt door Stichting Uit met Autisme, die het museum verkoos boven 109 andere musea verspreid over het hele land.

Volgens de jury blinkt het Universiteitsmuseum uit in het bieden van autonomie aan bezoekers: “Als er niemand aan de knoppen zit, vinden hier weinig tot geen prikkels plaats.” Ook is er aandacht voor bezoekers met een Hidden Disabilities Sunflower. Dat is een kaart die iemand draagt om te delen dat hij of zij een niet-zichtbare beperking heeft. Bij binnenkomst wordt actief gevraagd hoe het museumbezoek zo aangenaam mogelijk gemaakt kan worden.

Daarnaast zijn er akoestische maatregelen genomen, is er een ontprikkelruimte beschikbaar en mogen begeleiders gratis mee naar binnen. “Een absoluut schoolvoorbeeld voor musea in Nederland,” concludeert de jury.

Het Universiteitsmuseum is in 2023 vernieuwd met onder andere meer tentoonstellingszalen en heeft sindsdien ook plek voor een groter aantal bezoekers.

Aandachtspunt

Toch blijft er in alle beoordeelde musea werk aan de winkel. Uit de bezoeken van Stichting Uit met Autisme bleek dat de horeca in veel musea nog niet autismevriendelijk is. Er zijn vaak veel prikkels, geen mogelijkheden om prikkelarm te bestellen of af te halen en er ontbreken vaak akoestische maatregelen.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt maandagmiddag 16 juni plaats in het Universiteitsmuseum. Normaal gesproken is het museum op maandagen dicht, maar het opent vanwege de uitreiking speciaal de deuren van 15.00 tot 17.00 uur. Bezoekers met een Hidden Disabilities Sunflower-pas krijgen gratis toegang. Ook bezitters van een museumjaarkaart en kinderen tot 3 jaar mogen gratis naar binnen.

Andere winnaars

Het is de eerste keer dat Stichting Uit met Autisme de prijs voor autismevriendelijke vrijetijdslocaties uitreikte. Ook in andere categorieën zijn er winnaars, zoals het meest autismevriendelijke attractie-, speel- en dierenpark. Daarbij vallen De Efteling, Familiepark Nienoord en het Duitse Tierpark Nordhorn in de prijzen. Het Nederlands Openluchtmuseum heeft de meeste stemmen van het publiek gekregen.