Utrechts museum toont bijzondere ontdekking: schilderij lag jarenlang in het donker, achteraan op een rek

Het is de droom van elke museummedewerker: een bijzondere ontdekking doen in de eigen collectie. Het overkwam de conservatoren middeleeuwse kunst van Museum Catharijneconvent. Zij stonden ineens oog in oog met De kruisiging (ca. 1425) van de Meester van de Bewening van Christus te Lindau. Vanaf 25 juli is het te bewonderen.

Het bijzondere schilderij stond jarenlang in het donker, achteraan op een rek. Het was kromgetrokken, grauw en kleurloos geworden. Het werk is bijna 600 jaar oud. Toen de medewerkers het werk goed bestudeerden en schoonmaakten gaf dit spectaculaire resultaten. Het was het begin van een ‘ontdekkingstocht’.

De intensieve restauratie bracht een schat aan verborgen en unieke details aan het licht. Nu het vuil, de vergeelde vernislaag en overschilderingen zijn verwijderd, is de rijkdom van alle details weer ten volle te aanschouwen: vele bloeddruppels, een blinkend gouden reliëf als achtergrond, bloemen, planten, insecten en zelfs oksel- en schaamhaar op het lichaam van de gekruisigde Jezus. De vele details en het feit dat het paneel oud en zeldzaam is, maakt de restauratie van De kruisiging één van de meest interessante ooit binnen de collectie van Museum Catharijneconvent.

Het schilderij is te zien van 25 juli t/m 20 september in de zomerpresentatie Verborgen parel. Met een spectaculaire opstelling in de middeleeuwse topstukkenzaal en een verdiepende film krijgt het schilderij na al die jaren de aandacht die het verdient.

Het indrukwekkende schilderij is nu schoongemaakt, maar nog niet volledig gerestaureerd. Restaurator Caroline van der Elst gaat van 15 september t/m 18 september in het museum live verder met haar werkzaamheden. Het is mogelijk om gedurende deze dagen met haar mee te kijken en alle denkbare vragen te stellen in het speciale vragenuurtje.



Verborgen parel. Tentoonstellingsfilm from Museum Catharijneconvent on Vimeo.