Utrechts festival Le Guess Who? 2020 afgelast vanwege corona

De veertiende editie van het Utrechtse festival Le Guess Who? kan in november niet doorgaan en wordt verplaatst naar volgend jaar. De organisatie meldt dinsdag ‘met pijn in het hart’ dat de editie van dit jaar niet door kan gaan vanwege het coronavirus. Het festival wordt volgend jaar gehouden van 11 tot 14 november.

De festivalorganisatie vindt het vanwege de onzekerheden die het coronavirus met zich meebrengt onverantwoord om door te gaan met de voorbereidingen voor dit jaar. Le Guess Who? noemt ‘de veiligheid en het welzijn van het publiek, de artiesten, partners en organisatoren’ prioriteit. Volgens de organisatie is ‘de enige rationele beslissing’ dan ook om het festival te verplaatsen.

De tickets voor Le Guess Who? 2020 blijven geldig voor 2021. Daarnaast kunnen mensen ervoor kiezen om hun ticket, of een deel ervan, te doneren aan het festival. Tickethouders kunnen ook het volledige bedrag terugkrijgen. Het festival neemt begin juni via de mail contact op met mensen die tickets hebben.

Omdat de voorbereidingen in volle gang waren, kan de organisatie komende maanden wel al onderdelen van het programma van volgend jaar bekendmaken.

Jaarlijks

Le Guess Who? is een jaarlijks terugkerend festival, dat vier dagen lang in Utrecht wordt gehouden. Er zijn naast optredens ook exposities, films en andere activiteiten in poppodia, kerken, clubs, filmhuizen, industriële panden en kunstmusea. In 2019 trok het festival bezoekers uit 61 verschillende landen.