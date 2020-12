Utrechts Spoorwegmuseum laat in nieuwe tentoonstelling geschiedenis van affiches zien

Het Utrechtse Spoorwegmuseum laat in een nieuwe tentoonstelling Nederlandse spoorwegaffiches zien, waarvan sommigen 150 jaar oud zijn. De expositie Spoor van verbeelding is vanaf 13 februari volgend jaar te zien.

Reizigers werden door de jaren heen door middel van deze affiches verleid de trein te nemen. “De veelal fraaie en kleurrijke affiches laten niet alleen de geschiedenis van het reizen per spoor zien, maar ook de ontwikkeling van ontwerpstijlen”, is te lezen in een persbericht van het Spoorwegmuseum.

De tentoonstelling is samengesteld door verzamelaar en publicist Arjan den Boer. De affiches komen uit de collectie van het Spoorwegmuseum, uit de verzameling van Den Boer en van enkele musea en archieven in binnen- en buitenland.

Sommige spoorwegaffiches zijn nooit eerder tentoongesteld of komen sinds lange tijd weer uit de lades van het depot. Deze zijn zorgvuldig opgeborgen omdat de originele steendrukken gevoelig zijn voor licht.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Berlage

De vroegst geïllustreerde spoorwegaffiches werden eind 19e eeuw gemaakt voor zogenoemde boottreinen door onder andere de bekende architect Hendrik Petrus Berlage. “Aantrekkelijke affiches om buitenlandse toeristen per trein naar ‘Holland’ te trekken.”

Tot 1917 waren er verschillende spoorwegmaatschappijen actief in Nederland. De fusie tot NS leidde volgens het museum niet direct tot veel reclame-uitingen.

“Pas na de economische crisis in de jaren dertig verschenen er veel affiches voor speciale kaartjes of met algemene slogans als ‘Veilig Vlug Voordelig’. Na de Tweede Wereldoorlog reageerde de NS op de concurrentie van de auto(bus) met vakantie- en autoslaaptreinen.”

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Kinderen

Kinderen kunnen tijdens de expositie ook zelf een affiche maken in het museum. Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt ook het boek ‘150 jaar Nederlandse spoorwegaffiches’ van Arjan den Boer.

De expositie is vanaf 13 februari tot en met 5 september te zien bij het Spoorwegmuseum in Utrecht.