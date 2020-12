Utrechts Stadsdichtersgilde maakt gedicht voor alle getroffen winkeliers

Het Utrechts Stadsdichtersgilde heeft een gedicht gemaakt voor alle winkeliers die vanwege de coronamaatregelen noodgedwongen de deuren moesten sluiten. Het is tegelijkertijd het laatste gedicht van het gilde van dit jaar.

De tekst, geschreven door Jan van der Haar, is bedoeld als hart onder de riem voor de getroffen ondernemers. Op de website van Centrummanagement Utrecht is een pdf van het gedicht te downloaden.

Het idee is dat winkeliers dit uitprinten en achter het raam hangen of meegeven met een bestelling. Het gedicht heet Maskerade en is hieronder te lezen.

MASKERADE

Wij staan voor u open, maar toch zijn we

dicht en onze voorraad is ten einde raad.

Van hogerhand – natuurbestuur – is dat zo

beslist. We weten dat u ons ziet staan, want

wij zijn mooi, want wij zijn zwart en wit en

alles tussenin. Wij zullen op u wachten

en u zult dat braaf op ons en ons bestuur.

Ze zeggen dat het allemaal goed zal komen.

Wij staan voor u open, maar toch zijn we

dicht. We willen graag iets goeds verkopen

en voelen ons daartoe zakelijk verplicht.

We hopen dat u onze schenkerijen weer ziet

dagen, als de toegangspoorten openzwaaien.

Als de kop van het oerbeest is vermorzeld.

Als Hydra, Cerberus, Hiai Chai en Chimaera

ieders lichtste firmament zullen laten gloren.

Jan van der Haar

Utrechts Stadsdichtersgilde