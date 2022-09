Utrechtse animatoren laten op 27 september hun beste werk zien tijdens de Animatie Avond

Utrechtse animatoren krijgen op 27 september bij Hooghiemstra weer een podium tijdens de tweede editie van de Animatie Avond. Het idee is dat zij op deze avond hun nieuwst of beste werk laten zien.

Het initiatief is onderdeel van het Nederlands Film Festival. Omdat animatoren niet meer weg te denken zijn uit het filmlandschap ontstond in 2019 het idee van de Animatie Avond, met als doel gevestigd en opkomend talent een podium te bieden. Dinsdag 27 september is de tweede editie.

Nieuw dit jaar is de pop-up bioscoop in restaurant Karibu dat ook te vinden is in het creatieve verzamelpand Hooghiemstra. Wat hetzelfde is gebleven is dat Utrechtse makers hun beste of nieuwste werk laten zien. Liefhebbers van animatie kunnen ook deze keer weer vragen stellen aan de makers tijdens een zogenoemde Q&A.

Talent

Dit jaar tonen bekende namen en vers talent van de HKU hun werk. Zo is onder andere de nieuwe animatiefilm ‘Nobody’ van Job, Joris en Marieke te zien en Udo Prinsen laat scènes uit zijn nieuwste werk – een animatie van 900 seconden ter ere van de 900ste verjaardag van de stad Utrecht – zien, die is gemaakt door 90 animatoren.

“We hebben in Utrecht veel animatie-talent, en we vinden het belangrijk deze groep een plek te geven waar ze ideeën kunnen uitwisselen en de nieuwe generatie geprikkeld wordt.” Eva van Esschoten, organisatie Hooghiemstra.

Bekijk de website van Hooghiemstra voor meer informatie.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.